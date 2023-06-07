Среди десятков фото из подтопленных территорий кадр с несколькими собаками в большой воде. От увиденного тяжело сдерживать эмоции. Впрочем, как оказалось, это фото сделано не в Херсонской области, да и не в Украине вообще. Как может навредить распространение таких кадров, рассказывает 24 Канал.

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Осторожно, эти фото сделаны не на Херсонщине

Заметим, что фото с собаками в воде очень быстро разлетелось по сети. Распространяя кадры, люди подчеркивают, что животным тоже необходима эвакуация.

"Херсон. Каховка. Собаки и коты погибнут, если их не эвакуировать", – отмечает пользовательница фейсбука, подкрепив свой пост именно этим фото.

Фотография, которую распространяют в сети, сделана не на Херсонщине / Фото из открытых источников

Заметим, что это изображение было распространено не только обычными пользователями соцсетей, но и некоторыми СМИ. Однако фото сделано не на Херсонщине. На самом деле это кадр с острова Пхукет в Таиланде.

Фото снято на Пхукете / Скриншот Татьяны Трощинской

На еще одном фото, также разлетевшемся в соцсетях, уже свинья. Однако этот кадр вообще сделан еще в 2019 году в России.

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Это не Херсонщина, а Амурская область государства-агрессора / Фото с росСМИ

Исследователь медиа, журналист Отар Довженко заметил, если вы хотите усилить свое сообщение так называемым иллюстративным фото – тем, на котором изображено что-то на ту тему, но "не там, не тогда и не совсем то", то не делайте этого. Лучше уж запостить черный квадрат.

Дело не только в том, что вы засоряете инфопространство и размываете пределы реальности. Можно спорить, выглядят ли собачки в воде из Пхукета так же, как собачки из Каховки, которых никто не сфотографировал. Но рано или поздно пхукетское происхождение собачек вылезает на поверхность, и это обесценивает не только фото, но и содержание корреспонденции. Раз вы могли выдать чужеземного кота в тазике за херсонского, кто знает, вы так же не соврали о виновниках трагедии? И так далее,

– объяснил Довженко.

Также подчеркнул, что это особенно влияет на восприятие иностранцев. Картинки с этими пхукетскими песиками переводят вас для них в категорию "fake news".

"Кстати, этой проблемы бы не существовало, если бы люди делали простейшую и элементарную вещь: публикуя фото, всегда отмечали его автора и первоисточник", – добавил исследователь медиа.

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