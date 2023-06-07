Серед десятків фото з підтоплених територій кадр з кількома собаками у великій воді. Від побаченого важко стримувати емоції. Втім, як виявилося, це фото зроблене не на Херсонщині, та й не в Україні взагалі. Як може нашкодити поширення таких кадрів, розповідає 24 Канал.

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Обережно, ці фото зроблені не на Херсонщині

Зауважимо, що фото з собаками у воді дуже швидко розлетілося мережею. Поширюючи кадри, люди наголошують, що тваринам теж необхідна евакуація.

"Херсон. Каховка. Собаки й коти загинуть, якщо їх не евакуювати", – зазначає користувачка фейсбуку, підкріпивши свій пост саме цим фото.

Світлина, яку поширюють у мережі, зроблена не на Херсонщині / Фото з відкритих джерел

Зауважимо, що це зображення поширили не лише звичайні користувачі соцмереж, а й деякі ЗМІ. Однак, фото зроблене не на Херсонщині. Насправді це кадр з острова Пхукет, що в Таїланді.

Фото зняте на Пхукеті / Скриншот Тетяни Трощинської

На ще одному фото, яке також розлетілося у соцмережах, вже свиня. Однак, цей кадр взагалі зроблений ще у 2019 році в Росії.

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Це не Херсонщина, а Амурська область держави-агресора / Фото з росЗМІ

Дослідник медіа, журналіст Отар Довженко зауважив, якщо ви хочете посилити свій допис так званим ілюстративним фото – тим, на якому зображено щось на ту тему, але "не там, не тоді і не зовсім те", то не робіть цього. Краще вже запостити чорний квадрат.

Річ не лише в тому, що ви засмічуєте інфопростір і розмиваєте межі реальності. Можна сперечатися, чи песики у воді з Пхукета виглядають так само, як песики з Каховки, яких ніхто не сфотографував. Але рано чи пізно пхукетське походження песиків вилізає на поверхню, і це знецінює не лише фото, а й зміст допису. Раз ви могли видати чужоземного кота в тазику за херсонського, хтозна, чи ви так само не збрехали про винуватців трагедії? І так далі,

– пояснив Довженко.

Також наголосив, що особливо це впливає на сприйняття іноземців. Картинки з цими пхукетськими песиками переводять вас для них у категорію "fake news".

"До речі, цієї проблеми б не існувало, якби люди робили найпростішу й найелементарнішу річ: публікуючи фото, завжди зазначали його автора і першоджерело", – додав дослідник медіа.

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