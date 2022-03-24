По данным источников 24 канала в разведке, когда россияне приказали боевикам принудительно хватать всех мужчин с улицы и отправлять их в лагеря для военных, от этого прозрели даже Пушилин с Пасечником. В шоке от подобного изменения ситуации были и так называемые полицейские и другие представители террористических группировок на Донбассе.

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Следует отметить, что за 8 лет войны жители оккупированных территорий успели привыкнуть к условиям существования. Россияне уже давно не обстреливали города, чтобы обвинить в этом Украину, все рынки уже были поделены, а боевики на улицах почти прекратили насиловать и грабить (за 2021 год в Донецке зафиксировали более 2 тысяч случаев совершения преступлений террористами, что в 3 раза меньше, чем в 2020-м).

Жизнь стала на паузу, но была стабильность

Жители оккупированного Донецка говорят, что до начала полномасштабного нападения они уже поняли, что Украина не будет возвращать Донбасс военным путем, что в таких условиях можно хоть как-то наладить бизнес и зарабатывать хотя бы крохи от того, что было до 2014-го.

Смирились гражданские и с тем, что все без исключения предприятия будут приходить в упадок, но Россия будет подбрасывать хотя бы маленькие средства в виде зарплат и пенсий.

Наладили свою жизнь и террористы, полицейские и другие коллаборанты. По сравнению с мирными жителями они получали немалую зарплату, разрешение на совершение преступлений и вообще проехались на социальном лифте. Конечно, не все, однако для большинства боевиков, переживших 2014 – 2015 годы, жизнь значительно улучшилась. Ведь до войны они были никому не нужными наркоманами с судимостями, а теперь стали вооруженными "защитниками родины".

В общем, свое существование до конца января 2022 года жители оккупированных территорий называют очень сложным, но стабильным. Все еще раз кардинально изменилось после попытки Путина реализовать очередное безумное намерение.

Все ждут смерти

По состоянию на 24 марта улицы Донецка и Луганска выглядят совершенно безлюдными. На них можно увидеть патрули боевиков и растерянных женщин. Кое-где быстро пробегают мужчины, которые двигаются исключительно из дома на работу. Некоторые шахтеры вообще не приходят домой, поскольку живут под землей и поднимаются на поверхность только получить еду от жен, а также помыться. Все, кого еще не мобилизовали, понимают, что это вопрос времени. Уклониться от мобилизации можно только скрываясь от террористов. Все больничные на оккупированных территориях отменили.

Кроме того, жители захваченных Россией территорий говорят о том, что оккупанты в любой момент могут применить химическое оружие, взорвать хранилища с аммиаком в Горловке или просто прибегнуть к массированным обстрелам любого города. Все, кто живет в квазиобразованиях понимают, что с огромным шансом их ожидает страшная смерть от российского оружия. Или от украинского, если речь идет о мобилизованных.

В Украине создали сообщество " Солдат, вернись домой", в котором собраны данные более 125 тысяч российских оккупантов, которые воюют в Украине. Призываем всех распространять ссылку на канал среди россиян для поиска собственных родственников и знакомых. Пусть матери убийц требуют от военкоматов и командиров предоставить им информацию о статусе захватчиков.

Конечно, подобная ситуация не нравится никому, но говорить о возможности хотя бы каких-либо бунтов на Донбассе вообще не приходится. В последний раз, когда матери мобилизованных собирались устроить митинг под зданием захваченной Донецкой ОГА, террористы устроили провокацию с якобы обстрелом центра Донецка из "Точки У". Разбираться с вероятным восстанием людей в квазиобразованиях россияне будут очень жестоко и показательно, и это все понимают. Однако родственники мобилизованных в отличие от матерей российских военных по-настоящему переживают о судьбе своих родных. Однако связи с ними никакой нет. Единственный вариант узнать, жив ли мобилизованный – просмотр новостей в украинских СМИ.

Сами же мобилизованные, которым удалось сдаться в плен, рассказывают о том, что их используют исключительно как пушечное мясо. Вместе с российскими срочниками и контрактниками и с расстрельными отрядами. Отправляют мобилизованных без всякой подготовки. Так, по словам недавно пленных бойцами ВСУ в Херсонской области, их довольно долгое время удерживали в бесчеловечных условиях, после чего этапировали на юг Украины. Оружие выдавали прямо в поезде, после чего сразу отправили в бой.

Смотрите видео допроса жителей Луганщины, которых принудительно мобилизовали россияне: