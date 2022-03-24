За даними джерел 24 каналу у розвідці, коли росіяни наказали бойовикам примусово хапати всіх чоловіків з вулиці та відправляти їх у табори для військових, від цього прозріли навіть Пушилін з Пасічником. У шоку від подібної зміни ситуації були й так звані "поліцейські" та інші представники терористичних угруповань на Донбасі.

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Треба зазначити, що за 8 років війни жителі окупованих територій встигли звикнути до умов існування. Росіяни вже давно не обстрілювали міста, аби звинуватити у цьому Україну, всі ринки вже були поділені, а бойовики на вулицях майже припинили ґвалтувати та грабувати (за 2021 рік у Донецьку зафіксували понад 2 тисячі випадків скоєння злочинів терористами, що втричі менше, аніж у 2020-му).

Життя стало на паузу, але була стабільність

Жителі окупованого Донецька кажуть, що до початку повномасштабного нападу вони вже зрозуміли, що Україна не повертатиме Донбас військовим шляхом, що у таких умовах можна хоч якось налагодити бізнес та заробляти хоча б крихти від того, що мали до 2014-го.

Змирилися цивільні й з тим, що всі без виключення підприємства занепадатимуть, але Росія підкидатиме хоча б маленькі кошти у вигляді зарплат та пенсій.

Налагодили своє життя й терористи, "поліцейські" та інші колаборанти. У порівнянні з мирними жителями вони отримували чималу зарплату, дозвіл на вчинення злочинів та й взагалі проїхалися соціальним ліфтом. Звісно, не всі, однак для більшості бойовиків, які пережили 2014 – 2015 роки, життя значно покращилося. Адже до війни вони були нікому не потрібними наркоманами з судимостями, а зараз стали озброєними "захисниками батьківщини".

Загалом своє існування до кінця січня 2022 року жителі окупованих територій називають дуже складним, але стабільним. Все вкотре кардинально змінилося після спроби Путіним реалізувати черговий безумний намір.

Всі очікують на смерть

Станом на 24 березня вулиці Донецька та Луганська виглядають геть безлюдними. На них можна побачити лише патрулі бойовиків та розгублених жінок. Подекуди швиденько пробігають чоловіки, які рухаються виключно з дому до роботи. Деякі шахтарі взагалі не приходять додому, оскільки живуть під землею та підіймаються на поверхню лише отримати їжу від дружин, а також помитися. Всі, кого ще не мобілізували, розуміють, що це – питання часу. Ухилитися від мобілізації можна лише ховаючись від терористів. Всі лікарняні на окупованих територіях скасували.

Крім того, жителі захоплених Росією територій кажуть про те, що окупанти в будь-який момент можуть застосувати хімічну зброю, підірвати сховища з аміаком у Горлівці або просто вдатися до масованого обстрілу будь-якого міста. Всі, хто живе у квазіутвореннях, розуміють, що з величезним шансом їх очікує страшна смерть від російської зброї. Або ж від української, якщо йдеться про мобілізованих.

В Україні створили спільноту " Солдат, вернись домой", у якій зібрані дані понад 125 тисяч російських окупантів, що воюють в Україні. Закликаємо всіх розповсюджувати посилання на канал серед росіян для пошуку власних родичів та знайомих. Нехай матері вбивць вимагають від військкоматів та командирів надати їм інформацію про статус загарбників.

Звісно, подібна ситуація не подобається нікому, але казати про можливість хоча б якихось бунтів на Донбасі взагалі не приходиться. Востаннє, коли матері мобілізованих збиралися влаштувати мітинг під будівлею захопленої Донецької ОДА, терористи влаштували провокацію з нібито обстрілом центру Донецька з "Точки У". Розбиратися з ймовірним повстанням людей у квазіутвореннях росіяни будуть вкрай жорстоко та показово, і це всі розуміють. Однак родичі мобілізованих на відміну від матерів російських військових по-справжньому переживають щодо долі своїх рідних. Проте зв'язку з ними ніякого нема. Єдиний варіант дізнатися, чи живий мобілізований – перегляд новин в українських ЗМІ.

Самі ж мобілізовані, яким пощастило здатися в полон, розповідають про те, що їх використовують виключно як гарматне м'ясо. Разом з російськими срочниками та контрактниками та з розстрільними загородзагонами. Відправляють мобілізованих без будь-якої підготовки. Так, за словами нещодавно полонених бійцями ЗСУ на Херсонщині, їх досить довгий час утримували у нелюдських умовах, після чого етапували до півдня України. Зброю видавали безпосередньо у потязі, після чого одразу відправили у бій.

Дивіться відео допиту жителів Луганщини, яких примусово мобілізували росіяни: