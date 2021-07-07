Об этом рассказал российский политик Леонид Гозман. Сейчас Кремль создал для себя лишь иллюзию опасности.

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"Они (руководство России – 24 канал) так видят мир, и это действительно ужасно. Они видят мир, в котором Россия окружена врагами, неблагодарными людьми", – сказал Леонид Гозман.

В Кремле говорят не о реальных целях, а о том, мол, "Запад устраивает информационно-психологические диверсии", однако что это такое – никто не видел и не слышал, сказал политик. Так же в России отмечали, что Запад угрожает ее традиционным ценностям, однако они не могут это объяснить.

Россия не хочет признать независимость Украины и Беларуси

В ответ на вопрос о том, может ли Россия насильно пытаться укрепить связи между "братскими народами", Леонид Гозман ответил утвердительно. Он добавил, что у Кремля совсем иллюзорная картина мира.

Они живут в этом искусственном мире. Заявление о "3 братских народах" означает только одно – российское руководство ни за что не готово признать независимость двух республик – Украины и Белоруссии,

– сказал Гозман.

Они смирились с независимостью Прибалтики, но не с тем, что Украина и Беларусь будут сами решать свою судьбу. Российский политик предположил, что пока у власти Путин, ситуация не изменится.

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