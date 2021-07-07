Про це розповів російський політик Леонід Гозман. Наразі Кремль створив для себе лише ілюзію небезпеки.

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"Вони (керівництво Росії – 24 канал) так бачать світ, і це дійсно жахливо. Вони бачать світ, у якому Росія оточена ворогами, невдячними людьми", – сказав Леонід Гозман.

У Кремлі говорять не про реальні цілі, а про те, мовляв, "Захід влаштовує інформаційно-психологічні диверсії", однак що це таке – ніхто не бачив і не чув, сказав політик. Так само у Росії зазначали, що Захід загрожує її традиційним цінностям, проте вони не можуть це пояснити.

Росія не хоче визнати незалежність України та Білорусі

У відповідь на питання про те, чи може Росія насильно намагатися зміцнити зв'язки між "братніми народами", Леонід Гозман відповів ствердно. Він додав, що у Кремля зовсім ілюзорна картина світу.

Вони живуть у цьому штучному світі. Заява про "3 братські народи" означає тільки одне – російське керівництво нізащо не готове визнати незалежність двох республік – України та Білорусі,

– сказав Гозман.

Вони змирилися з незалежністю Прибалтики, але не з тим, що Україна та Білорусь самі вирішуватимуть свою долю. Російський політик припустив, що поки при владі Путін, ситуація не зміниться.

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