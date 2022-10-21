Об этом 24 каналу рассказал корреспондент "Радио Свобода" из Праги Сергей Стеценко. По его словам, еще до начала полномасштабной войны России против Украины в Чехии работали многие украинцы.

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Сколько украинских беженцев прибыли в Чехию

Поэтому в первые недели после 24 февраля люди массово убегали к родственникам, находящимся в Чешской Республике.

Согласно официальной статистике, с начала войны 534 тысячи украинцев зарегистрировались в Чехии. Однако в это число не учитывают детей до 15 лет. Однако по неофициальным данным, в Чехии могло находиться около 700 тысяч украинцев,

– рассказал Стеценко.

В конце августа Министерство внутренних дел Чехии сообщило, что в стране остается 300 тысяч украинцев.

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"Большинство людей, приехавших в первые месяцы войны, уже вернулись в Украину. Впрочем, беженцы из Украины продолжают приезжать в Чехию", – сказал журналист.

По его словам, на прошлой неделе в страну прибыли 3574 украинца.

120 тысяч беженцев из Украины уже нашли работу

Как рассказал Стеценко, социологический опрос показал, что около 52% украинцев готовы оставаться в Чехии. В то же время, 56% опрошенных готовы вернуться в Украину после победы.

По оценкам чешских чиновников, 120 тысяч беженцев уже нашли работу. Благодаря этим людям уменьшается нагрузка на чешский бюджет. Ведь те украинцы, которые уже работают, не получают выплаты,

– отметил журналист.

На помощь беженцам из Украины Чехия уже потратила 688 миллионов евро. В целом же, по оценкам чешского правительства, на этот год на выплаты украинцам должно было уйти около миллиарда евро. Однако из-за того, что многие украинцы устраиваются на работу, не вся запланированная сумма может быть потрачена.

Выплаты и страхование для беженцев из Украины

В начале войны в Украине прибывшим в Чехию беженцам предоставлялась ежемесячная помощь в размере 5 тысяч чешских крон на одного взрослого человека (приблизительно 200 евро в месяц). Также людям предлагали бесплатное жилье.

Вдобавок люди, регистрировавшиеся в центре помощи беженцам, автоматически получали бесплатное страхование.

Однако впоследствии чешское правительство ограничило срок действия страхования до 6 месяцев со дня его получения. То есть по сути чешское правительство дает 6 месяцев беженцам из Украины для того, чтобы они нашли работу и уже самостоятельно оплачивали это страхование,

– рассказал Стеценко.

Он добавил, что если человек устраивается на работу, то выплата пособия прекращается.

Как выучить язык и устроиться на работу

Чтобы найти работу в Чехии, нужно обратиться в центр занятости. Человеку необходимо указать свое образование и опыт, а дальше работники центра начинают подбирать соответствующие вакансии.

Кроме того, у украинцев есть возможность бесплатно изучать чешский язык.

Украинцам выучить чешский немного легче. Грамматика в языках разная, но есть много похожих слов,

– заметил Стеценко.

Сергей Стеценко рассказал об условиях для беженцев из Украины в Чехии: смотрите видео

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