Про це 24 каналу розповів кореспондент "Радіо Свобода" з Праги Сергій Стеценко. За його словами, ще до початку повномасштабної війни Росії проти України в Чехії працювали багато українців.

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Скільки українських біженців прибули до Чехії

Тож у перші тижні після 24 лютого люди масово тікали до родичів, які перебувають у Чеській Республіці.

Згідно з офіційною статистикою, з початку війни 534 тисячі українців зареєструвалися у Чехії. Однак до цього числа не враховують дітей до 15 років. Однак за неофіційними даними, у Чехії могло перебувати близько 700 тисяч українців,

– розповів Стеценко.

Водночас наприкінці серпня Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило, що у країні залишається 300 тисяч українців.

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"Більшість людей, які приїхали в перші місяці війни, вже повернулися до України. Втім, біженці з України продовжують приїжджати до Чехії", – сказав журналіст.

За його словами, минулого тижня до країни прибули 3574 українці.

120 тисяч біженців з України вже знайшли роботу

Як розповів Стеценко, соціологічне опитування показало, що приблизно 52% українців готові залишатися у Чехії. Водночас 56% опитаних готові повернутися до України після перемоги.

За оцінками чеських урядовців, 120 тисяч біженців вже знайшли роботу. Завдяки цим людям зменшується навантаження на чеський бюджет. Адже ті українці, які вже працюють, не отримують виплати,

– зазначив журналіст.

На допомогу біженцям з України Чехія вже витратила 688 мільйонів євро. Загалом же, за оцінками чеського уряду, на цей рік на виплати українцям мало піти близько мільярда євро. Однак через те, що багато українців влаштовуються на роботу, не вся запланована сума може бути витрачена.

Виплати та страхування для біженців з України

На початку війни в Україні біженцям, які прибули до Чехії, надавалася щомісячна допомога у розмірі 5 тисяч чеських крон на одну дорослу людину (приблизно 200 євро на місяць). Також людям пропонували безкоштовне житло.

На додачу люди, які реєструвалися в центрі допомоги біженцям, автоматично отримували безкоштовне страхування.

Однак згодом чеський уряд обмежив термін дії страхування до 6 місяців від дня його отримання. Тобто по суті чеський уряд дає 6 місяців біженцям з України для того, щоб вони знайшли роботу і вже самостійно оплачували це страхування,

– розповів Стеценко.

Він додав, що якщо людина влаштовується на роботу, то виплата допомоги припиняється.

Як вивчити мову та влаштуватися на роботу

Аби знайти роботу у Чехії, потрібно звернутися до центру зайнятості. Людині необхідно вказати свою освіту та попередній досвід, а далі працівники центру починають підбирати відповідні вакансії.

Окрім того, українці мають можливість безкоштовно вивчати чеську мову.

Українцям вивчити чеську трішки легше. Граматика у мовах різна, але є багато схожих слів,

– зауважив Стеценко.

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