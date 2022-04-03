Харьковское метро стало вторым домом для многих жителей города. Здесь они проводят время, когда раздаются сирены. Некоторым приходится здесь жить, ведь их дома разрушены.

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Метро стало не просто убежищем

Но украинцы сильны и несокрушимы. Они даже метро смогли обустроить так, чтобы им здесь было уютно и хорошо. Некоторые развешивают здесь выстиранную одежду. Дети играют с домашними любимцами и гуляют по станциям. И хотя мы стараемся сохранять спокойствие, но на эти фотографии смотреть максимально больно.

Для харьковчан станции метро стали вторым домом / Фото телеграм-канал "Харьков Life"

Для харьковчан станции метро стали вторым домом / Фото телеграм-канал "Харьков Life"

Для харьковчан станции метро стали вторым домом / Фото телеграм-канал "Харьков Life"

Мы осознаем, что некоторые боятся подниматься на поверхность, поэтому сидят в метро целыми днями. А некоторым и некуда возвращаться, поэтому станции метрополитена стали для них не только убежищем. Они стали настоящим новым домом.

Но мы свято убеждены, что это временно. Мы победим войну, которую разожгла Россия. Мы отстроим наши города. И больше никому не придется жить в метро и подвалах, бомбоубежищах и на паркингах. Никогда!

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