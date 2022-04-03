Харківське метро стало другою домівкою для багатьох мешканців міста. Тут вони проводять час, коли лунають сирени. Декому ж доводиться тут жити, адже їхні оселі поруйновані.

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Метро стало не просто сховищем

Але українці сильні та незламні. Вони навіть метро зуміли облаштувати так, щоб їм тут було затишно та добре. Дехто розвішує тут випраний одяг. Діти бавляться з домашніми улюбленцями та гуляють станціями. І хоч ми намагаємося зберігати спокій, та на ці світлини дивитися максимально боляче.



Для харків'ян станції метро стали другим домом / Фото телеграм-канал "Харьков Life"



Для харків'ян станції метро стали другим домом / Фото телеграм-канал "Харьков Life"



Для харків'ян станції метро стали другим домом / Фото телеграм-канал "Харьков Life"

Ми усвідомлюємо, що дехто боїться підійматися на поверхню, тож сидить у метро цілими днями. А декому й нікуди повертатися, тому станції метрополітену стали для них не лише сховищем. Вони стали справжньою новою оселею.

Але ми свято переконані, що це тимчасово. Ми переможемо війну, яку розпалила Росія. Ми відбудуємо наші місті. І вже більше нікому не доведеться жити у метро та підвалах, бомбосховищах та на паркінгах. Ніколи!

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