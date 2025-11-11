Такого не было, – херсонец откровенно рассказал, что изменилось в городе после освобождения

Вооруженные Силы Украины три года назад освободили Херсон от российской оккупации. Однако с тех пор враг постоянными обстрелами пытается уничтожить город, делая его невозможным для жизни людей.

Несмотря на это, Херсон остается под постоянным вниманием пропагандистов, которые грезят повторной оккупацией. Журналист из Херсона, главный редактор сайта "Мост" Сергей Никитенко рассказал 24 Каналу, как в течение этих трех лет живет деоккупированный Херсон.

Интересно Очищала город: как в Херсоне в день освобождения появился грузовик АТБ и кто был за рулем

Как живет деоккупированный Херсон?

Российские войска 11 ноября 2022 года вынуждены были бежать с правобережья Херсонской области. Однако относительное спокойствие в городе длилось недолго. Ведь россияне наносили удары по городу. В частности, 17 ноября 2023 года оккупанты час обстреливали Херсон из систем залпового огня "Град".

Это был первый массированный обстрел из РСЗО. Тогда российские войска обстреляли Центральный и Днепровский районы города, погибли три человека, шестеро получили ранения.

В городе тогда не было ни света, ни воды, ни газа. Полгорода горело красным пламенем. Впоследствии обстрелы еще усилились. В декабре 2023 года был самый массированный обстрел центра города,

– вспомнил Никитенко.

В начале мая 2023 года также были тяжелые дни. Тогда Херсон был более густозаселенным и каждый обстрел приносил, кроме разрушений, большие человеческие жертвы.

В конце 2023 года – начале 2024 года в городе было более-менее спокойно. Тогда продолжалась операция в Крынках и россияне оттянули туда все силы. Однако летом 2024 года начались массированные не только обстрелы, а удары дронами. С того момента Херсон постепенно превращается в мертвый город.

Журналист подчеркнул, что в действиях россиян нет никакой логики. Они хотят запугивать население. У россиян не было шансов удержать Херсон, ведь с военной точки зрения правобережье удержать невозможно.

Поставлять через Днепр ничего не возможно. Поэтому очевидно, что этого не будет. Но пропагандистам надо постоянно о чем-то говорить и даже вселять в души своих коллаборантов надежду, которые постепенно отчаиваются. Кто-то убегает где-то в Россию.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский посетил Херсон по случаю третьей годовщины освобождения города от российской оккупации. Во время визита он отметил наградами военных и гражданских, которые внесли вклад в освобождение и восстановление региона.

Россияне беспощадно обстреливают Херсон