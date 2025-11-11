Такого не було, – херсонець відверто розповів, що змінилось в місті після звільнення

Збройні Сили України три роки тому звільнили Херсон від російської окупації. Проте відтоді ворог постійними обстрілами намагається знищити місто, роблячи його неможливим для життя людей.

Попри це, Херсон залишається під постійною увагою пропагандистів, які марять повторною окупацією. Журналіст з Херсона, головний редактор сайту "Мост" Сергій Нікітенко розповів 24 Каналу, як протягом цих трьох років живе деокупований Херсон.

Як живе деокупований Херсон?

Російські війська 11 листопада 2022 року змушені були тікати з правобережжя Херсонської області. Проте відносний спокій у місті тривав недовго. Адже росіяни завдавали ударів по місту. Зокрема, 17 листопада 2023 року окупанти годину обстрілювали Херсон з систем залпового вогню "Град".

Це був перший масований обстріл з РСЗВ. Тоді російські війська обстріляли Центральний та Дніпровський райони міста, загинули троє людей, шестеро отримали поранення.

У місті тоді не було ні світла, ні води, ні газу. Пів міста горіло червоним полум'ям. Згодом обстріли ще посилились. У грудні 2023 року був наймасованіший обстріл центру міста,

– пригадав Нікітенко.

На початку травня 2023 року також були важкі дні. Тоді Херсон був більш густозаселеним й кожен обстріл приносив, окрім руйнувань, великі людські жертви.

Наприкінці 2023 року – напочатку 2024 року у місті було більш-менш спокійно. Тоді тривала операція в Кринках й росіяни відтягнули туди всі сили. Однак влітку 2024 року почалися масовані не тільки обстріли, а удари дронами. З того моменту Херсон поступово перетворюється на мертве місто.

Журналіст наголосив, що в діях росіян немає ніякої логіки. Вони хочуть залякувати населення. У росіян не було шансів утримати Херсон, адже з військового погляду правобережжя втримати неможливо.

Постачати через Дніпро нічого неможливо. Тому очевидно, що цього не буде. Але пропагандистам треба постійно про щось казати й навіть вселяти в душі своїх колаборантів надію, які поступово зневірюються. Хтось тікає десь в Росію.

Президент Володимир Зеленський відвідав Херсон із нагоди третьої річниці звільнення міста від російської окупації. Під час візиту він відзначив нагородами військових і цивільних, які зробили внесок у визволення та відбудову регіону.

Росіяни нещадно обстрілюють Херсон