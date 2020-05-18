Жизнь крымскотатарского народа после депортации: исторические фото

Прошло уже более 70 лет с момента, когда советская власть насильно депортировала крымскотатарский народ со своей Родины. Принудительное содержание крымских татар в местах изгнания продолжалось с мая 1944 по ноябрь 1989 года. 24 канал решил показать, как жили крымчане за пределами своего дома.

Широкомасштабные репрессии со стороны советского режима унесли жизни более 40% крымских татар, сообщает Украинский институт национальной памяти.

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В дороге крымские татары умирали, ведь условия, в которых их депортировали, были практически несовместимыми с жизнью. Большинство тел хоронили вдоль железнодорожного пути, а некоторые тела просто оставляли.



Похороны, город Красновишерск, 1944 год / Фото: Украинский институт национальной памяти

Более половины крымскотатарского народа переселили в Узбекистан. Остальную часть людей разбили на группы и депортировали в Казахстан, Таджикистан, Марийскую АССР, на Урал и в Костромскую область. На фото депортированный татарин Юсуф Кадыров в Узбекистане в 1945 году.



Юсуф Кадыров, Узбекистан, 1945 год / Фото: Украинский институт национальной памяти

Чтобы выжить, крымские татары искали разную работу. Так, женщины были вынуждены работать на барже на пристани Орехов Яр, Марийская АССР. Фото сделано через 10 лет после департации.



Пристань Орехов Яр, Марийская АССР, 1954 год / Фото: Украинский институт национальной памяти

Мужчины работали на лесоповале.



Лесоповал в Марийской АССР, 1950 год / Фото: Украинский институт национальной памяти

На этом фото жители сел Отузы и Шелен, которых депортировали в город Красновишерск Молотовской области.



Депортированные из Крыма – жители сел Отузы и Шелен, 1948 год / Фото: Украинский институт национальной памяти