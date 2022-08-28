Жизнь в Херсоне под оккупацией – это кошмар, который сейчас переживают тысячи наших граждан. В рамках проекта СВОИ пара молодых родителей, которой удалось вырваться на подконтрольную Украине землю, рассказала о жизни в оккупации.

Читайте на тему Страх не за себя, а за ребенка, – история молодых родителей о выезде из оккупированного Херсона

русские изверги на улицах Херсона

Ксения рассказала, что находилась с мужем и ребенком в оккупации 2 месяца. Датой захвата города считается 1 марта – именно в тот день враг зашел в город.

Тогда уже страшно было выходить куда-то, потому что в городе были все эти изверги. Мы выходили раз в день во двор на прогулку с малышом и, может, заходили в магазин,

– рассказала женщина.

У молодой семьи, как и у многих местных, было правило – не включать свет после наступления темноты, что не давать россиянам повод заходить в дом.

Блокпост оккупантов был расположен возле магазина, куда Ксения ходила за продуктами. россияне очень боялись телефонов, ведь мечтают уйти от ответственности за свои преступления.

"Несколько человек были на остановке, ждали транспорт и сидели в телефонах. И эти изверги на БТР просто навели автоматы на людей и приказали спрятать телефоны, иначе начнется стрельба. Они боятся того, что их снимут, где-то выложат, что их лица покажут", – рассказала Ксения.

Также россияне проверяют телефоны выезжающих на подконтрольную Украине территорию. Ксения советует всем удалять из телефонов все, что может дать оккупантам повод придраться.

Смотрите также – история пары, которой пришлось бежать из Крыма и Мариуполя: видео