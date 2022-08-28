Життя в Херсоні під окупацією – це кошмар, який просто зараз переживають тисячі наших громадян. У рамках проєкту СВОЇ пара молодих батьків, якій таки вдалося вирватися на підконтрольну Україні землю, розповіла про життя в окупації.

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російські нелюди на вулицях Херсона

Ксенія розповіла, що перебувала з чоловіком та дитиною в окупації 2 місяці. Датою захоплення міста вважається 1 березня – саме у той день ворог зайшов у місто.

Тоді вже страшно було виходити кудись, бо в місті були всі ці нелюди. Ми виходили раз на день у двір на прогулянку з малим і, може, заходили до магазину,

– розповіла жінка.

У молодої сім'ї, як і в багатьох місцевих, було правило – не вмикати світло після настання темряви, що не давати росіянам приводу заходити до хати.

Блокпост окупантів був розташований біля магазину, куди Ксенія ходила за продуктами. росіяни дуже боялися телефонів, адже мріють уникнути відповідальності за свої злочини.

"Декілька людей були на зупинці, чекали транспорт і сиділи у телефонах. І ці нелюди на БТР просто навели автомати на людей і наказали сховати телефони, інакше почнеться стрільба. Вони бояться того, що їх знімуть, десь викладуть, що їхні обличчя покажуть", – розповіла Ксенія.

Також росіяни перевіряють телефони тих, хто виїжджає на підконтрольну Україні територію. Ксенія радить усім видаляти з телефонів усе, що може дати окупантам привід причепитися.

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