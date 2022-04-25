Офис Президента опубликовал вдохновение видео о героических украинцах. С началом войны каждый делает все возможное ради победы.

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Жизнь победит

Мы смелые – каждый на своем фронте. Смелые украинцы под обстрелами возвращают свет в города, возвращают жизнь в освобожденные населенные пункты, защищают свою родную землю и даже дарят новую жизнь. Именно поэтому жизнь победит – ведь каждый из нас невероятно смел.

Вдохновенное видео Офиса Президента

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