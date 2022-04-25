Офіс Президента опублікував натхнення відео про героїчних українців. З початком війни кожен робить усе можливе заради перемоги.

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Життя переможе

Ми сміливі – кожен на своєму фронті. Сміливі українці під обстрілами повертають світло в міста, повертають життя в звільнені населені пункти, захищають свою рідну землю та навіть дарують нове життя. Саме тому життя переможе – адже кожен з нас неймовірно сміливий.

Натхненне відео Офісу Президента

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