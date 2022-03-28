Кроме гуманитарной катастрофы на оккупированный город надвигается и экономическая катастрофа. Ситуацию, в которой оказался Херсон, описал местный журналист Сергей Яновский.

Внимание Мэр Херсона призвал не распространять фейки и заверил, что будет до конца верен городу

Не с чего платить налоги

Проблемы с экономикой признал и мэр Херсона Игорь Колыхаев. Он призвал предпринимателей как можно быстрее возобновлять деятельность, поскольку в разы сократились поступления налогов и сборов.

Вместе с тем в городе кое-где заработали не только продуктовые магазины, но и парикмахерские, точки по реализации бытовой химии и других товаров широкого потребления, даже кофейни. "Пирожных нет, но кофе за ваши деньги вам нальют", – рассказал журналист.

Но беда в том, что далеко не они стратегические налогоплательщики - главные наполнители бюджета "лежат", и вряд ли вскоре будут оживать,

- говорится в публикации.

Главная инфраструктура "стоит"

Не работают морской и речной порты, железная дорога. Замерли строительство и реконструкция чего угодно. Поставка продукции с заводов через линию фронта невозможна. Кое-где закончилась даже мука.

Враги среди своих

Отсутствие регулярной поставки чего-либо во временно оккупированный город уже привело к тому, что расцветает стихийная торговля, когда цены вдвое – трое выше довоенных.

"То есть подпольные коммерсанты "с земли" или из багажников своих автомобилей перепродают либо переизбыток собственных запасов, либо привезенное окольными путями из пригородных сел. Это свежее мясо, консервация, сигареты, домашнее вино, иногда "гуманитарка"", – добавил Яновский.

Однако проблема главная в том, что такие торговцы не платят налоги, и попытки нажиться на чужой беде очень возмущают людей. В горсовете обещают с этим разобраться.