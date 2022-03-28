Окрім гуманітарної катастрофи на окуповане місто насувається й катастрофа економічна. Ситуацію, в якій опинився Херсон описав місцевий журналіст Сергій Яновський.

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Ні з чого платити податки

Проблеми з економікою визнав й міський голова Херсона Ігор Колихаєв. Він закликав підприємців чимшвидше відновлювати діяльність, оскільки в рази скоротилися надходження податків та зборів.

Разом з тим в місті подекуди запрацювали не тільки продуктові магазини, а й перукарні, точки з реалізації побутової хімії та інших товарів широкого вжитку, навіть кав'ярні. "Тістечок немає, та кави за ваші гроші вам наллють", – розповів журналіст.

Але біда в тому, що далеко не вони є стратегічними платниками податків – головні наповнювачі бюджету "лежать", і навряд чи невдовзі оживатимуть,

– мовиться у публікації.

Головна інфраструктура "стоїть"

Не працюють морський та річковий порти, залізниця. Завмерли будівництво та реконструкція будь-чого. Постачання продукції з заводів через лінію фронту – неможливе. Подекуди закінчилося навіть борошно.

Вороги серед своїх

Через відсутність регулярного постачання будь-чого до тимчасово окупованого міста вже призвело до того, що розквітає стихійна торгівля, коли ціни удвічі – тричі вищі за довоєнні.

"Тобто підпільні комерсанти "з землі" чи з багажників своїх автівок перепродують або надлишок власних запасів, або привезене манівцями з приміських сіл. Це свіже м'ясо, консервація, цигарки, домашнє вино, часом "гуманітарка", – додав Яновський.

Однак проблема головна у тому, що такі торговці не платять податки, та й спроби нажитися на чужій біді дуже обурюють людей. У міськраді обіцяють із цим розібратися.

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