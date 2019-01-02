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      Ольга Черненко

      Жизнь на моей улице после войны

      235
      Луганск
      Луганск

      Моя улица – яркая картинка того, как могут выглядеть не исполнившиеся мечты или разбитые надежды.

      Почти во всех случаях и почти всегда. И не подумайте, что это стеб, меня тоже можно отнести к тем, кто олицетворяет собой не исполнившиеся желания.

      Почти из каждого дома выехали на заработки дети или мужья, когда можно еще поменять свою жизнь. И почти в каждом доме ждут. Кто-то весны или лета, осени или Нового года. Мужа, работы, случая и лучшей жизни. Ждут приезда, перевода денег, сумки с автобусом, денег из большого города с мужниных заработков, секс-свиданий где-то на нейтральной полосе. Ждут того, чтобы что-то отремонтировать и наладить свою жизнь. Ждут долго и терпеливо. 

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      Молодые женщины ждут сообща у дворов, стоя с колясками и долго перетирая детали телефонных разговоров с мужьями, а старики – за воротами, у окон. Стареют, в надежде и умирают, ожидая той самой встречи с детьми.

      Жизнь стала иметь другие категории времени. От встречи к встрече, от лета к лету, от приезда домой до новой шабашки. А вернувшись сюда, начав что-то делать, понимают, как много нужно и как мало удалось привезти. И снова ищут работу, ждут чего-то, долго примеряются и уже по-мужски перетирают, стоит ли ехать, чего ждать.

      Еще почти все, кто остался здесь, не смогли прижиться где-то. Кто-то вернулся, а кто-то не смог решиться на отъезд. И выбрав свой дом, осталась мысль-червоточина – а нужно ли было оставаться? Правильно ли это? Конечно, старики не думают так о себе, с ними все ясно. А вот вопрос о детях беспокоит – может быть, здесь добились бы большего за четыре года, если бы не уехали? А, может быть, как раз нужно было уезжать, не держась за дом? Вечные вопросы и вечное ожидание.

      На моей улице нет богачей –  все работяги: дети заводчан, хороших слесарей и электриков, тех, кто смог чего-то добиться в жизни, но не смог обеспечить своих детей хорошим будущим. И в сравнении с жизнью родителей, жизнь каждого на нашей улице провал. У многих нет стабильной работы, нет и в помине сбережений, а их дома давно не ремонтировались. Еще многие прошли через вереницу разводов, гражданских браков и перипетий в личной жизни. В этом тоже отличие от жизни раньше.

      С войной жизнь многих не стала лучше. Люди вокруг меня не борцы по своей сути, они привыкли ждать чего-то, надеяться, работать. Кому-то не везло, а кто-то не хватал с неба звезд. Но так вышло, что все мы оказались здесь после войны. И еще, как и раньше, образование, ученость – предмет уважения, зависти. И песок у ворот тоже предмет зависти, и перестуки молотков, и ремонт крыши. Даже полная семья в доме – зависть: когда никто никуда не уехал, когда все борются, живут, растут и стареют вместе. И как бы плохо ни жила семья, вместе жить легче. Те, кто остался сам, завидуют тем, к кому идут, кого не забывают. Завидуют машине у ворот и нарядным детям на праздниках. Завидуют тому, что на Пасху идут на кладбище большой семьей. Завидуют той жизни, которой у кого-то нет. Хотя наша улица как раз большая и светлая. В ней есть жизнь, люди и большие надежды на что-то огромное и лучшее.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Публикации Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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