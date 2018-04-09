Жизнь Павла в опасности: отец Гриба бьет тревогу

Состояние здоровья незаконно заключенного украинца Павла Гриба в СИЗО Краснодара интенсивно ухудшается, медицинскую помощь он не получает.

Об этом в Facebook сообщил его отец Игорь Гриб.

Он отметил, что по состоянию на 9 апреля Павел чувствовал себя очень плохо – у него были рвота и сильная боль в животе.

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Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинскую помощь не оказывают. Открытие внутреннего кровотечения может случиться в любое время. Жизнь Павла в опасности!

– написал он.

Напомним, Павел Гриб исчез в прошлом году в августе в Беларуси. По его словам, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля. Затем переправили в Россию. Юноше инкриминируют терроризм. Мол, он планировал подрыв на школьной линейке в Сочи.



2 марта арест Павла Гриба продлили еще на 2 месяца.