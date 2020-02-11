Жизнь президента: эксклюзивное интервью с телохранителем главы государства

Подробный разговор с офицером службы безопасности президента обо всех тонкостях его работы и особенностях охраны главы государства.

Офицер службы безопасности президента Украины Юрий Берестовой с самого детства мечтал, что станет телохранителем Президента. На достижение своей мечты он работал чуть ли не всю свою сознательную жизнь. Когда же мечта осуществилась – делает все возможное, чтобы каждый день становиться лучшей версией себя. О нюансах работы, на которой нужно жить жизнью президента, он откровенно (насколько это разрешено при его должности) рассказал 24 каналу.

Смотрите видео интервью с телохранителем Президента:

Каких должностных лиц охраняет Управление государственной охраны?

Государственная охрана осуществляется в отношени Президента, председателя Верховной Рады, премьер-министра, Председателя Конституционного Суда, Председателя Верховного Суда, первого заместителя председателя Верховной Рады, первого вице-премьер-министра Украины, министра иностранных дел Украины, генерального прокурора Украины.



Обеспечение безопасности других лиц определяется Законом Украины и решениями Президента Украины.

О том, как выбирают телохранителей для украинского президента, какие навыки у них развивают и от каких именно опасностей и провокаций военнослужащие Управления государственной охраны оберегают главу государства – в нашем эксклюзивном интервью с Юрием Берестовым.

О выборе профессии

Вы с детства мечтали охранять Президента?

Да. Мой отец – военный. Он много рассказывал об управлении, которое занималось охраной высших должностных лиц. Мне были интересны эти рассказы, поэтому когда пришло время, о выборе профессии вопрос не стоял.

Я с детства занимался восточными единоборствами. После школы я отслужил срочную службу в пограничных войсках. После этого, закончив вуз, попал в ряды Управления государственной охраны Украины.

И как? Было похоже на то, о чем рассказывал отец?

Да, похоже.

Правда, что телохранитель, в первую очередь, работает головой, потому что мышцы можно накачать, а умение думать должно быть изначально?

Конечно. Перед тем, как попасть в УГО, кандидат должен пройти специальный отбор. Во-первых, это – проверка состояния здоровья. Во-вторых, специальные тесты на воображение, память, мышление, на способность быстро оперировать большим количеством информации. Без этого невозможно профессионально работать. Во время охраны Президента, оперативная информация поступает от различных подразделений управления непрерывно и одновременно в оба наушника. Мы, получив эту информацию, должны очень быстро ее проанализировать и принять решение, гарантирующее максимальную безопасность жизни и здоровью того лица, которое мы охраняем.

Управление государственной охраны Украины / Фото: 24 канал

Зачем тестировать воображение?

Потому что мы должны постоянно просчитывать потенциальные риски и угрозы, которые могут возникнуть, например, в толпе. Для этого мы постоянно должны представлять, что может произойти, и просчитывать действия злоумышленника на шаг вперед.

Правонарушители тоже готовятся к нападению. Просчитывают то, что и мы учитываем при защите. Они учитывают и погодные условия, и расстояние, на которое они могут приблизиться к охраняемому лицу. Охрану они изучают. И количество людей, и количество автомобилей, и как работает команда охраны, все эти нюансы отрабатываются. Мы должны постоянно представлять, что может произойти. Без воображения трудно думать мыслями преступника.

Вы принципиально не захотели идти работать туда, где работал отец...

Да. В нашей семье считается почетным быть военнослужащим. Я понимаю, что если бы пошел в то управление, где работал отец, было бы легче. Но после того, как я бы преуспел, сто процентно говорили бы, что успехов достиг благодаря отцу. Я не хотел, чтобы обо мне так говорили. Хотел стать личностью. Поэтому решил пойти в другое управление, где точно бы знал, что все мои достижения – результат моих усилий.



Офицер службы безопасности президента Украины Юрий Берестовой / Фото: 24 канал

Был момент, когда внутри щелкнула мысль "Я – молодец, мне есть чем гордиться"?

Этот "щелк" состоялся, когда я попал в Службу безопасности президента. Именно в отдельное подразделение, которое в структуре Управления государственной охраны существует.

Чтобы попасть туда, нужно пройти несколько отборов. Первый – зачисление в само УГО. После зачисления мы должны отслужить в разных подразделениях, на разных должностях, чтобы стало понятно, как работает сама система. Сколько продлится служба? У каждого по-разному. Я, например, 4 года работал в подразделении, которое занималось подготовкой охранных мероприятий. После этого меня вызвали на собеседование, сдал тестирование и соответствующие зачеты по физической подготовке, огневой подготовке, и был зачислен в Службу охраны президента Украины.



Юрий Берестовой, телохранитель президента, о службе / Фото: 24 канал

О подготовке

Базовый набор навыков, который нужен человеку, чтобы он попал на Вашу должность?

Высшего уровня огневая подготовка. Спортивная подготовка – это и плавание, и рукопашный бой, и зимние виды спорта обязательно. Мы должны сопровождать первое лицо постоянно – он на воде и мы на воде, поэтому мы должны хорошо плавать. Президент катается на лыжах – мы должны сопровождать его на лыжах.

Есть одинаковые требования к кандидатам, но одинаковых людей не бывает. У нас в команде кто-то будет лучше стрелять, кто-то – лучше знать английский язык, кто-то – лучше плавать. Военнослужащий умеет все. Но у каждого свои таланты.



Военнослужащий умеет все / Фото: 24 канал

В каких навыках лично Вы лучше всех?

Я с 9 лет занимаюсь восточными единоборствами – это моя фишка. Я хорошо себя чувствую на татами.

Высшего уровня огневая подготовка – это как?

Это означает, что охранники должны уметь стрелять из всего: из тяжелых видов оружия, менее мощного оружия, такого как пистолеты, автоматы или пулеметы. Если во время защиты первого лица закончились патроны в автомате – бери гранатомет и стреляй из гранатомета. Нет гранатомета – стреляй из пистолета. Должен уметь пользоваться всем, что будет под рукой.

Приоритетность использования средств защиты зависит от угрозы, которая есть в данную секунду. Если это палка – нужно реагировать на злоумышленника, который может ударить палкой. Здесь следует начинать с приемов рукопашного боя. Если злоумышленник имеет холодное оружие – это тоже работают приемы рукопашного боя. Если речь идет об огнестрельном оружии, то все зависит от ситуации. Если нападающий стреляет из толпы, например, нужно максимально быстро отвести президента с линии атаки. Если нападающий стреляет из так называемой чистой зоны, за ним нет людей, то мы можем применить уже огнестрельное оружие против него.



Берестовой работает в службе безопасности президента / Фото: 24 канал

Но использование оружия – это уже крайний случай. Мы в фильмах видим часто такие истории, когда происходит нападение на президента и телохранитель, рискуя собственной жизнью, защищает его, отстреливаясь. Так вот это – полный провал работы спецслужб. До того, как первое лицо появится в том или ином месте, военнослужащие из разных подразделений УГО отрабатывают целый комплекс мероприятий.

Что ответственнее: быть в передовой группе или непосредственно рядом с президентом?

Нельзя разделить. Передовая группа, в которую вовлекается много людей из разных подразделений, готовит место, куда прибудет первое лицо. Если, например, должно происходить торжественное возложение цветов президентом по случаю какой-то памятной даты, то прежде чем первое лицо приедет на место возложения цветов, передовая группа должна приехать и проверить ту местность, где все будет происходить.

Так же передовая группа отрабатывает и в других городах Украины, и за рубежом. К этому привлекаются все подразделения управления – и кинологическая служба, и контрснайперская, и оперативно-техническая служба. Мы отрабатываем все места, куда должно приехать первое лицо. Мы определяем режимную территорию. Туда допускаются лица, которые будут привлечены к мероприятию. Военнослужащие УГО всех проверяют ручными металлодетекторами на наличие огнестрельного оружия, взрывоопасных веществ. Кинологи проверяют территорию на наличие ядовитых веществ. Человек, после того, как пройдет проверку, может взять, например, спрятанную заблаговременно в кустах кислоту и совершить нападение, мы должны это предотвратить.

Все жидкости на входе на режимную территорию у людей забирают, потому что мы не знаем, что в бутылке – вода, кислота, зеленка или ядовитое вещество.



Берестовой 9 лет занимается восточными единоборствами / Фото: 24 канал

А если при вас отпить из бутылки?

Да, наши военнослужащие часто просят немного отпить, чтобы убедиться, что речь не идет о ядовитых веществах. Если человек отпивает и с ним все хорошо – бутылку можно проносить.

Во время массовых мероприятий на объектах государственной охраны, в том числе – с участием президента, наши военнослужащие часто изымают много огнестрельного оружия, холодного оружия и различных запрещенных предметов. Зачем люди все это приносят – отвечают по-разному. Несколько лет назад дедушка пытался пронести на концерт лезвие от косы. Сказал, что утром ему надо было ее наточить в Киеве, а теперь он с ней на концерт идет. У нас на такие случаи есть специально отведенное место, куда мы забираем оружие и газовые баллончики и, как в гардеробе, выдаем номерок и после завершения мероприятия возвращаем все владельцам.



Юрий Берестовой рассказал о службе в безопасности президента / Фото: 24 канал

О возможных опасностях для Президента

А убирать лампадки и цветы на местах памяти – как, например, к годовщине Голодомора – это тоже необходимая мера безопасности?

Лампадки, которые были убраны на чествовании памяти жертв Голодомора, это, кстати, не наша работа. Когда мы пришли – уже все было чисто. Наши военнослужащие даже если что-то и убирают из соображений безопасности, то после завершения мероприятия все венки и цветы наши сотрудники возвращают на место. Хотя на моей практике еще не было такого, чтобы что-то в этих веночках и цветах находили.

Нас также обвинили в том, что убрали людей из аэропорта "Борисполь", когда глава государства почтил память погибших в результате катастрофы украинского самолета в Иране. Это не соответствует действительности. На тот момент уже было очень поздно, в аэропорту почти никого не было и мы даже не устанавливали там режим. Все ходили без ограничений.



Юрий Берестовой / Фото: 24 канал

Как вас можно убедить, что я не террорист, когда я прихожу на мероприятие, где будет Президент?

Вы проходите через рамку металлоискателя. Если есть сигнал – вас осматривают ручным металлоискателем, который показывает уровень металла, который у вас с собой есть. Затем, с вашего согласия, проверяются ваши вещи. Военнослужащий просит открыть сумку и показать, что там. После того, как все проверили и ничего подозрительного не обнаружили – проходите. Если у вас нашли запрещенные предметы – они изымаются на время мероприятия. Если вы не согласитесь оставить запрещенные предметы – не пройдете на территорию мероприятия.

Мой совет: во время допущения на территорию, где будет находиться чиновник, которого охраняет УГО, то к просьбам военнослужащих УГО стоит относиться с пониманием и выполнять их. Тогда мероприятие, на которое вы пришли, можно будет посетить без проблем и с хорошим настроением. В конце концов, речь идет о защите не только первого лица государства, а о защите всех граждан, которые находятся на этом мероприятии.

Как вы определяете опасность в толпе?

Здесь уже нужно быть психологом. Человека может разоблачить поведение. Он может быть одет не по погоде, чтобы спрятать какое-то огнестрельное оружие. Человек в черном плаще и шляпе летом, когда температура достигает 28 градусов, вызывает определенные подозрения.

Например, если президент идет в непроверенную толпу, и я вижу, что неизвестный стоит слишком близко к президенту и держит руки в карманах, то вежливо прошу показать мне руки. Наблюдаю за его поведением. У человека может ничего с собой не быть, но он так себя ведет, что становится ясно: может произойти провокация. За такими людьми наши сотрудники наблюдают.



Юрий Берестовой / Фото: 24 канал

Как обезвредить угрозу? Это вопрос творческого подхода? Вот помните, как на одном из международных форумов Ольга Скабеева пыталась прорваться к Порошенко, и его телохранитель ее так нежно-нежно к себе прижал...

Это, кстати, было настолько профессионально! Военнослужащий успел сделать так, чтобы этот человек не смог совершить какую-то провокацию, которая привела бы к конфликту. Мы защищаем не только физическую безопасность первого лица. Мы защищаем главу государства и от информационных провокаций. Президент – это гарант Конституции. Мы защищаем не только человеческую жизнь, а и суверенитет, и конституционный строй, и независимость нашего государства.

В случае со Скабеевой – это был лучший выход из ситуации, которая сложилась на тот момент. Она не ожидала, что так произойдет, и ее это поставило в ступор, она переключилась на возникшую ситуацию, а мы – выиграли время и вышли из помещения.

Охранять президента в зоне проведения ООС – труднее?

Мы контролируем все, если мероприятие проходит в Киеве. Если мероприятие – в 200 метрах от этих фейковых республик, то риск значительно возрастает.

Поэтому приходится ожидать прилетит или не прилетит?

Мы не играем в такую ​​игру "прилетит-не прилетит". Просто происходит сложная комплексная работа: работает СБУ, работает разведка Минобороны, работают наши контрснайперы. Такой визит – результат колоссальной коллективной работы.



Управление государственной охраны Украины / Фото: 24 канал

Хотя были такие визиты, которые мы отрабатывали только за счет собственных сил. Бывают ситуации, когда чем больше людей знает о визите в зону, где происходит военный конфликт – тем хуже. Поэтому были командировки, когда пребывание первого лица мы отрабатывали собственными силами.

Это труднее?

Да. Но мы справляемся.

Многие скандалы прошлого года возникали с кортежами. Тогда все делились на два лагеря: одни говорили, что правила безопасности вам не позволяют вести себя иначе, кто-то, наоборот, обвинял охранников в халатности. Что сейчас происходит с кортежами?

Сейчас пути не перекрываются, к работе с колонной президента привлекается минимальное количество автомобилей, но они обеспечивают максимальный уровень безопасности. Колонна президента движется в общем потоке, там, где и все. Она останавливается на красный свет.

Но в общем потоке вы не знаете, кто есть в соседнем авто. Как здесь организовать защиту?

Сложно. Помните случай с мотоциклистом, который подъехал и просто положил взрывчатку на крышу автомобиля бизнесмена? Такие риски есть. Поэтому мы постоянно находимся в напряжении. Но мы работаем на то, чтобы предупредить такие случаи. Начиная с того, что автомобиль президента имеет высокую степень защиты, он бронированный.



Телохранитель президента Украины Зеленского / Фото: 24 канал

С каким президентом было тяжелее работать?

График любого президента – это самый тяжелый график, который существует вообще. Действующий глава государства, например, очень много работает, поэтому и у нас работы очень много.

О личном

Какие-то симпатии профессиональные к какому-то из президентов возникали?

Нет. Понятно, что должен быть какой-то психологический комфорт, иначе просто трудно будет работать и выполнять свои обязанности.

Как личности все президенты, конечно, разные. Но мы охраняем не личность. Мы охраняем главу государства, которого избрал народ. Это просто другое восприятие.

Как выглядит Ваш рабочий день?

Около 7 часов утра все военнослужащие готовятся к рабочему дню, изучают программу. Каждый день – это разная программа, программа президента рабочая. Рабочий день длится сутки. Кроме того, много времени и внимания мы уделяем различным тренировкам.



Юрий Берестовой о служебном графике / Фото: 24 канал

Вы семью часто видите при таком графике?

Знаете, как в той шутке о трехразовом питании: понедельник-среда-пятница.

Не хватает времени, но моя семья очень с пониманием относится к этому. Выходной день, например, мы с женой ценим очень и в этот день пытаемся максимально сделать дел, отдохнуть, сходить в кино или театр. У нас даже выходной расписан по минутам. Поэтому после театра бывает, что я себе еще могу спланировать тренировку.

Вы всю свою жизнь посвящаете другим людям, буквально отказываясь от собственных интересов в пользу тех, кого охраняете. Как это, жить ради другого человека?

Мы действительно много времени проводим с охраняемым лицом. Можно сказать, что мы живем жизнью другого человека. Мы к этому готовы, наши близкие тоже это понимают. Можно сказать, что специальную подготовку должны пройти не только военнослужащие УГО, но и их семьи. Потому что у нас команда – не только на службе, но и родственники дома, которые поддерживают и помогают.

У меня жена тоже работает в УГО, это, можно сказать, и хорошо, и плохо. Но она точно хорошо понимает все особенности нашей службы.



Юрий Берестовой занимается 9 лет единоборствами / Фото: 24 канал

Зарплата военнослужащих УГО выше зарплаты в других структурах?

Не намного. Плюс, все зависит от того, какое звание и должность имеет военнослужащий. В пределах УГО зарплата у всех на одном уровне.

А сколько вы получаете?

Хотелось бы больше.

Почему Президента нужно защищать?

Потому что президент – это гарант Конституции. Потому что Президент – это Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, он является ключевым лицом в сфере национальной безопасности и обороны. Мы защищаем государственный институт, а не персону.



Юрий Берестовой с самого детства мечтал, что станет телохранителем Президента / Фото: 24 канал

У военнослужащих УГО есть профессиональные заболевания?

Конечно. Варикоз. Потому что мы постоянно стоим на ногах. Проблемы со спиной, потому что мы также работаем с бронежилетами и в полной амуниции. Думаю, проблемы со спиной – это профессиональное заболевание всех военных.

Сколько максимально времени Вы можете выстоять?

Сколько надо – столько и смогу. Долго. Дольше всего приходилось стоять 10 часов. Можно было присесть на несколько секунд – и все. Ну, как присесть. Не на стульчик, а просто где-то спрятаться, когда коллеги подстраховывают, и поразминать ноги приседаниями. Потому что сесть на стул – тоже плохо для сосудов.

В течение рабочего дня есть время, когда мы можем отдохнуть. И бывало такое, что мы разулись, чтобы отдохнуть. И вот только разулись – посупила команда срочно выезжать. Едва не уехал в тапочках. Но хорошо, что была минута времени и успел переобуться. Но действительно, когда поступает команда – ты ее выполняешь в том виде, в котором ты есть, а уже потом начинаешь задумываться, что же не так.

Чем гражданский телохранитель отличается от военнослужащего УГО?

Мы можем использовать оружие. Меня одноклассник как-то спросил, почему президент не может приходить со своей частной охраной. Я ему объяснил, что они не смогут использовать огнестрельное оружие. Потому что оружие с резиновыми патронами не считаю достаточной защитой. Мы – более подготовлены, мы имеем больше знаний и полномочий, мы сотрудничаем с СБУ, ГУР, МО, со спецслужбами других стран. У нас больше ресурса.



Юрий Берестовой / Фото: 24 канал

Вы входите в круг тех лиц, которые очень много знают и о президенте, и о том, как он работает. Учитывая это знание, Вы верите в будущее Украины?

Да. Все граждане Украины, думаю, верят в то, что она будет сильной и процветающей.

Самый большой кайф работы для Вас в чем?

В том, что каждый день – он абсолютно разный. С каждого дня можно вынести новый опыт. Какие-то интересные встречи или незапланированные командировки могут произойти в любой момент. И во время этих командировок можно встретить много интересных людей.

Например, работая с одним из премьер-министров Украины, однажды мы зашли в холл одной из гостиниц и нам на встречу вышел из лифта Жан-Клод Ван Дамм. Он – один из моих кумиров. Потом даже удалось с ним поговорить. Мы с ним познакомились, сфотографировались. Теперь это фото у меня на почетном месте.