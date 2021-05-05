Российское правительство временно запретило экспорт гречки, в том числе и в Украину. Все потому, что крупу признали жизненно важным продуктом.

Детали решения правительства России

Запрет на экспорт гречки будет действовать 3 месяца. В частности, с 5 июня по 31 августа 2021 года.

Ранее Российская гречка захватила украинский рынок

Постановление относит гречку, крупу грубого помола из гречки и обрушенного гречневого зерна в перечень товаров, которые являются "жизненно важными для внутреннего рынка России, в отношении которых могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта".

Исключения могут быть сделаны в случае:

если гречка входит в состав гуманитарной помощи, решение о предоставлении которой одобрило правительство;

если гречка предназначена для военных, служащих в других странах;

для космонавтов на Байконуре;

для обеспечения архипелага Шпицберген.

Обратите внимание! Из-за того, что украинские аграрии выращивают культуры, которые выгодно продать за границу, производство гречки за 20 лет сократилось в 4,6 раза. Так, за 2020 год объем производства крупы составил 104 тысячи тонн.



По результатам 2020 года крупнейшим импортером гречки в Украину была именно Россия. Это связано с тем, что цена была на 19% ниже, чем у других поставщиков, а доля импорта в денежном выражении составила 42%.