Жизненно важный продукт: Россия запретила экспорт гречки в Украину
Российское правительство временно запретило экспорт гречки, в том числе и в Украину. Все потому, что крупу признали жизненно важным продуктом.
Источник:российский портал правовой информации
Детали решения правительства России
Запрет на экспорт гречки будет действовать 3 месяца. В частности, с 5 июня по 31 августа 2021 года.
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Постановление относит гречку, крупу грубого помола из гречки и обрушенного гречневого зерна в перечень товаров, которые являются "жизненно важными для внутреннего рынка России, в отношении которых могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта".
Исключения могут быть сделаны в случае:
- если гречка входит в состав гуманитарной помощи, решение о предоставлении которой одобрило правительство;
- если гречка предназначена для военных, служащих в других странах;
- для космонавтов на Байконуре;
- для обеспечения архипелага Шпицберген.
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