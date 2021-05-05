Російський уряд тимчасово заборонив експорт гречки, зокрема й в Україну. Все тому, що крупу визнали життєво важливим продуктом.

Деталі рішення уряду Росії

Заборона на експорт гречки буде діятиме 3 місяці. Зокрема, з 5 червня по 31 серпня 2021 року.

Раніше Російська гречка захопила український ринок

Постанова відносить гречку, крупу грубого помелу з гречки й обрушеного гречаного зерна до переліку товарів, які є "життєво важливими для внутрішнього ринку Росії щодо яких можуть бути встановлені тимчасові обмеження або заборони експорту".

Винятки можуть бути зроблені у разі:

якщо гречка входить до складу гуманітарної допомоги, рішення про надання якої схвалив уряд;

якщо гречка призначена для військових, які служать в інших країнах;

для космонавтів на Байконурі;

для забезпечення архіпелагу Шпіцберген.

Зверніть увагу! Через те, що українські аграрії вирощують культури, які вигідно продати за кордон, виробництво гречки за 20 років скоротилося у 4,6 раза. Так, за 2020 рік обсяг виробництва крупи склав 104 тисячі тонн.



За результатами 2020 року найбільшим імпортером гречки в Україну була саме Росія. Це пов'язано з тим, що ціна була на 19% нижчою, ніж в інших постачальників, а частка імпорту у грошовому вимірі склала 42%.