Життєво важливий продукт: Росія заборонила експорт гречки в Україну
Російський уряд тимчасово заборонив експорт гречки, зокрема й в Україну. Все тому, що крупу визнали життєво важливим продуктом.
Деталі рішення уряду Росії
Заборона на експорт гречки буде діятиме 3 місяці. Зокрема, з 5 червня по 31 серпня 2021 року.
Раніше Російська гречка захопила український ринок
Постанова відносить гречку, крупу грубого помелу з гречки й обрушеного гречаного зерна до переліку товарів, які є "життєво важливими для внутрішнього ринку Росії щодо яких можуть бути встановлені тимчасові обмеження або заборони експорту".
Винятки можуть бути зроблені у разі:
- якщо гречка входить до складу гуманітарної допомоги, рішення про надання якої схвалив уряд;
- якщо гречка призначена для військових, які служать в інших країнах;
- для космонавтів на Байконурі;
- для забезпечення архіпелагу Шпіцберген.
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