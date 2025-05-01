Об этом сообщил руководитель Дирекции по достройке объектов Виталий Щербаков, информирует 24 Канал со ссылкой на "Апостроф".

Смотрите также Мосты, метро, уничтоженная усадьба Зеленских: каким был 2024 для Киева, на что пойдет 90 миллиардов в 2025

На сегодня в ЖК "Патриотика" уже сдано два дома, еще семь находятся в процессе активной достройки. В ЖК "Эврика" три дома готовятся к вводу в эксплуатацию, четыре – на завершающей стадии строительства. Еще девять домов запроектированы и ожидают финансирования. Всего в Меморандум 2021 года включено 35 объектов, из которых 18 уже сданы или строятся.

Щербаков подчеркнул, что работы осуществляются системно и планово, а ключевую роль в финансировании достройки играет проект ЖК "H2O". От продажи жилых и нежилых помещений в нем 10% средств направляется на достройку объектов "Аркады". Именно благодаря старту этого проекта удалось обеспечить движение на многих площадках, которые годами стояли без прогресса.

Еще одним важным источником являются взносы инвесторов, которые объединились в кооперативы и добровольно собирают средства на завершение строительства своих домов. Stolitsa Group со своей стороны профинансировала строительство внешних сетей, необходимых для жизнеобеспечения новостроек, а также авансировала оплату подрядчикам. Отдельное внимание уделяется сотрудничеству с Киевским национальным университетом – заказчиком проекта "Эврика".

В Дирекции также прокомментировали резонансное решение Волынского окружного административного суда об отмене разрешения на строительство ЖК "H2O". Щербаков назвал это решение очередным элементом информационной кампании против инвесторов и компании-застройщика.

Это решение первой инстанции, которое не останавливает работы и будет обжаловано. Оно не имеет юридической силы до рассмотрения апелляции,

– отметил он.

Юристы, представляющие сторону застройщика, подчеркивают, что суд рассмотрел восьмитомное дело без участия 12 сторон, принял решение на основании устаревших нормативно-правовых актов и проигнорировал выводы экспертизы, проведенной по требованию Верховного Суда. Они отмечают, что строительство ведется вне зон охраняемого ландшафта, что уже было установлено в предыдущих судебных решениях, в частности Верховным Судом.

Кроме того, по Генплану Киева до 2020 года земельный участок, где возводится ЖК "H2O", предназначен для общественной и жилой застройки. Эту информацию подтверждают и данные Госгеокадастра, и действующая градостроительная документация.

Напомним, после банкротства банка "Аркада" в Киеве остались 39 недостроенных домов. В 2021 году был подписан Меморандум между инвесторами, Stolitsa Group, городской и государственной властью, предусматривающий достройку объектов за счет продажи недвижимости в ЖК "H2O", инвестиций застройщика и бюджетного финансирования.