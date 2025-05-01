Про це повідомив керівник Дирекції з добудови об'єктів Віталій Щербаков, інформує 24 Канал із посиланням на "Апостроф".

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Станом на сьогодні у ЖК "Патріотика" вже здано два будинки, ще сім перебувають у процесі активної добудови. У ЖК "Еврика" три будинки готуються до введення в експлуатацію, чотири – на завершальній стадії будівництва. Ще дев'ять будинків запроєктовані й очікують фінансування. Усього до Меморандуму 2021 року включено 35 об'єктів, з яких 18 уже здані або будуються.

Щербаков підкреслив, що роботи здійснюються системно і планово, а ключову роль у фінансуванні добудови відіграє проєкт ЖК "H2O". Від продажу житлових і нежитлових приміщень у ньому 10% коштів спрямовується на добудову об'єктів "Аркади". Саме завдяки старту цього проєкту вдалося забезпечити рух на багатьох майданчиках, які роками стояли без прогресу.

Ще одним важливим джерелом є внески інвесторів, які об'єдналися в кооперативи та добровільно збирають кошти на завершення будівництва своїх будинків. Stolitsa Group зі свого боку профінансувала будівництво зовнішніх мереж, необхідних для життєзабезпечення новобудов, а також авансувала оплату підрядникам. Окрема увага приділяється співпраці з Київським національним університетом – замовником проєкту "Еврика".

У Дирекції також прокоментували резонансне рішення Волинського окружного адміністративного суду про скасування дозволу на будівництво ЖК "H2O". Щербаков назвав це рішення черговим елементом інформаційної кампанії проти інвесторів і компанії-забудовника.

Це рішення першої інстанції, яке не зупиняє роботи та буде оскаржене. Воно не має юридичної сили до розгляду апеляції,

– зазначив він.

Юристи, які представляють сторону забудовника, підкреслюють, що суд розглянув восьмитомну справу без участі 12 сторін, ухвалив рішення на підставі застарілих нормативно-правових актів та проігнорував висновки експертизи, проведеної на вимогу Верховного Суду. Вони наголошують, що будівництво ведеться поза межами зон охоронюваного ландшафту, що вже було встановлено у попередніх судових рішеннях, зокрема Верховним Судом.

Крім того, за Генпланом Києва до 2020 року земельна ділянка, де зводиться ЖК "H2O", призначена для громадської та житлової забудови. Цю інформацію підтверджують і дані Держгеокадастру, і чинна містобудівна документація.

Нагадаємо, після банкрутства банку "Аркада" у Києві залишились 39 недобудованих будинків. У 2021 році був підписаний Меморандум між інвесторами, Stolitsa Group, міською та державною владою, що передбачає добудову об'єктів коштом продажу нерухомості у ЖК "H2O", інвестицій забудовника та бюджетного фінансування.