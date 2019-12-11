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      24 Канал Новости Новости недвижимости

      Жилой комплекс "Урловский-1" – Оазис Левого берега столицы

       
      ЖК Урловский 1 Киевгорстрой – плюсы и минусы, размещение

      Между Днепровским заливом Берковщина и озером Жандарка возвышаются семь новых жилых великанов. Будущие владельцы квартир в ЖК "Урловский-1" из своих окон будут любоваться видом на Киево-Печерскую лавру, Выдубицкий монастырь, Печерские холмы, монументальную скульптуру Родины-Матери и Национальный ботанический сад.

      Жилой комплекс "Урловский-1", как и его младшего брата – "Урловский-2", сводит "Киевгорстрой". Застройщик на рынке более 60 лет и все свои объекты сдает преимущественно вовремя. Квартиры совершенно разной площади, которые подойдут как для студента, так и для большой семьи. Важно, что архитекторы продумали до деталей планировочные решения, чтобы владельцы не имели лишней работы с перепланировкой. Жилье в продаже без отделки, чтобы владельцы могли сделать ремонт исключительно под себя. Так, как всегда об этом мечтали. Но в каждом доме уже установлены электросчетчики, теплосчетчики и счетчики воды, что избавит жителей от дополнительных расходов.

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      "Урловский-1" – это семь домов по 26 этажей. Столичные небоскребы объединены общей придомовой территорией в едином архитектурном стиле. Территория, в свою очередь, будет закрытой, и организована по концепции "двор без машин". Поэтому дворы останутся зоной для безопасного отдыха, детских игр и занятий спортом.

      А вот на уровне 2-го этажа прямо под открытым небом создадут зеленые аллеи, детские и спортивные площадки, зоны отдыха для взрослых и детей. Это станет территорией свободы для жителей комплекса и их гостей.

      Для автомобилей в стилобатной части ЖК "Урловский-1" запроектирован паркинг. Это обеспечит сохранность машин, а хозяева будут спокойны за целостность и безопасность своих железных коней. Скоростные лифты поднимут владельца авто в дом прямо из паркинга.

      будівництво нерухомість 24

      Осокорки – район с развитой инфраструктурой. Здесь много школ и детских садов, больниц и частных медицинских центров, спортивных клубов, ресторанов, торговых и развлекательных центров. Но несмотря на это, в самом ЖК будет создана и внутренняя инфраструктура, ведь ее так ценят владельцы квартир в новостройках.

      Нерухомість 24 житловий комплекс

      Нежилые помещения различной площади уже в продаже для инвесторов, которые готовы начать свой маленький или большой бизнес. Здесь можно открыть кафе, магазинчик, парикмахерскую, тренажерный зал или частный садик.

      Символичным является адрес комплекса – улица Причальная, 11 – это около Днепровской набережной. Именно здесь можно найти свой причал. Уютную гавань, которая всегда будет оберегать жителей от всего, что происходит там – за пределами собственного дома.

      житловий комплекс Нерухомість 24

      Кажется, нет лучшего подарка на праздники, чем новая квартира! Купить жилье можно сразу рассчитавшись, так и с возможностью беспроцентной рассрочки от застройщика до окончания строительства, или кредитования от банков-партнеров. И не забывайте о предновогодних акциях в декабре. Праздник приближается!

      нерухомість 24 Марина Хацаюк

      Ведущая программы "Недвижимость-24" Марина Хацаюк побывала на строительной площадке ЖК "Урловский-1".

       

      Теги: Новости недвижимости Строительство
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