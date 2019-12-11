Житловий комплекс "Урлівський-1" – оазис Лівого берега столиці

Між Дніпровською затокою Берковщина та озером Жандарка височіють сім нових житлових велетнів. Майбутні власники квартир в ЖК "Урлівський-1" зі своїх вікон милуватимуться панорамою на Києво-Печерську лавру, Видубицький монастир, Печерські пагорби, монументальну скульптуру Батьківщини-Матері і Національний ботанічний сад.

Житловий комплекс "Урлівський-1", як і його молодшого брата - "Урлівський-2", зводить "Київміськбуд". Забудовник на ринку понад 60 років і всі свої об`єкти здає, переважно, вчасно. Квартири абсолютно різної площі, що підійдуть як для студента, так і для великої родини. Важливо, що архітектори продумали до деталей планувальні рішення, аби власники не мали зайвої роботи із переплануванням. Житло у продажу без оздоблення, аби власники могли зробити ремонт виключно під себе. Так, як завжди про це мріяли. Але у кожній оселі вже встановлені електролічильники, теплолічильники та лічильники води, що позбавить мешканців від додаткових витрат.

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"Урлівський-1" – це сім будинків по 26 поверхів. Столичні хмарочоси об’єднані загальною прибудинковою територією в єдиному архітектурному стилі. Територія, у свою чергу, буде закритою, і організована за концепцією "двір без машин". Тому подвір`я залишаться зоною для безпечного відпочинку, дитячих ігор та занять спортом.

А ось на рівні 2-го поверху просто під відкритим небом створять зелені алеї, дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку для дорослих та малюків. Це стане територією свободи для мешканців комплексу та їхніх гостей.

Для автомобілів у стилобатній частині ЖК "Урлівський-1" запроектовано паркінг. Це забезпечить надійне збереження машин, а господарі будуть спокійні за цілісність та безпеку своїх залізних коней. Швидкісні ліфти піднімуть власника авто в оселю прямо з паркінгу.

Осокорки – район із розвинутою інфраструктурою. Тут багато шкіл і дитячих садочків, лікарень і приватних медичних центрів, спортивних клубів, ресторанів, торгівельних та розважальних центрів. Але попри це, у самому ЖК буде створена і внутрішня інфраструктура, адже її так цінують власники квартир у новобудовах.

Нежитлові приміщення різної площі вже у продажу для інвесторів, які готові розпочати свій маленький або великий бізнес. Тут можна відкрити кав’ярню, магазинчик, перукарню, тренажерний зал чи приватний садочок.

Символічною є адреса комплексу - вулиця Причальна, 11 – це біля Дніпровської набережної. Саме тут можна знайти свій причал. Затишну гавань, що завжди оберігатиме мешканців від усього, що відбувається там – за межами власного дому.

Здається, немає кращого подарунка на свята, ніж новенька квартира! Купити оселю можна, як одразу розрахувавшись, так із можливістю безвідсоткової розстрочки від забудовника до закінчення будівництва, або кредитування від банків-партнерів. І не забувайте про передноворічні акції у грудні. Свято наближається!

Ведуча програми "Нерухомість-24" Марина Хацаюк побувала на будівельному майданчинку ЖК "Урловський-1".