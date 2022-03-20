Как сообщают в ведомстве, правоохранителям пришлось выломать дверь, чтобы спасти женщину.

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Напились и удерживали в заложниках женщину

Известно, что 41-летний задержанный – действующий депутат городского совета. Квартира, в которой и удерживалась женщина, принадлежит ему. Сообщником депутата был его 34-летний знакомый.

Правоохранители добавляют, что во время совершения преступления оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в крови народного избранника составил почти 2 промилле.

Задержанным мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас им должны объявить подозрение и избрать меры пресечения.

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