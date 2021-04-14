В Винницкой области в городе Жмеринка кто-то убил трех собак молотком. У животных – черепно-мозговые травмы и многочисленные переломы конечностей.

Волонтер из Винницкой области рассказала в фейсбуке подробности. Животные находились на территории приюта общественной организации.

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Неизвестные забили молотками трех собак в Винницкой области

В полиции Винницкой области рассказали, что заявление правоохранителям подала волонтер, которая занималась животными. По ее словам, неизвестные лица жестоко избили трех собак – скорее всего, молотками.

Следственно-оперативная группа провела первоочередные следственные действия, опросила соседей. В етеринар предварительно диагностировал у животных черепно-мозговые травмы и многочисленные переломы конечностей.

Убитых животных отправили на судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти. Полиция проводит розыскные мероприятия в рамках уголовного производства о жестоком обращении с животными.

За такое преступление в Украине наказывают заключением на срок от 5 до 8 лет.

Волонтер Оксана Швец написала в фейсбуке эмоциональный пост об этой жуткой ситуации.

Мне дышать больно... Я же их спасала, забрала с улицы, они у меня ухоженные и лелеемые были, такие добрые и ласковые, бежали к каждому, хвостиками махали, а какое-то сучье быдло пришло ко мне во двор, било их, они бедные убегали, искали где спрятаться... Падло, как ты жить с этим будешь???

– рассказала женщина.

"Подонка живодера найдем и накажем!" – так в фейсбуке отреагировал на событие заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.