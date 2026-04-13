Не сдержал эмоций после победы Мадьяра: танцы кандидата в министры Венгрии покорили сеть

В сети набирает популярность видео с венгерским политиком Жолтом Хегедюшем, который танцует. Он является кандидатом на должность министра здравоохранения в команде Петера Мадьяра.

Соответствующее видео распространяется в социальной сети инстаграм. Пользователи положительно восприняли такую реакцию сторонников Мадьяра.

Как сторонник Мадьяра праздновали его победу?

В Венгрии в соцсетях активно распространяется видео с Жолтом Хегедюшем, которого называют кандидатом на должность министра здравоохранения. Ролик, где он танцует, быстро набрал популярность и привлек внимание пользователей.

Кандидат на должность министра здравоохранения в Венгрии празднует победу Мадьяра: смотрите видео

Хегедюш является ключевой фигурой в команде Петера Мадьяра и участвует в формировании будущего правительства. По специальности он хирург-ортопед и имеет международный опыт работы. В частности, некоторое время он работал в клиниках Великобритании, после чего вернулся в Венгрию в 2015 году. Сейчас Хегедюш занимается разработкой реформы системы здравоохранения для партии "Тиса".

Важно! Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы на выборах заявил об изменении внешнеполитического курса Венгрии, обещая восстановить доверие партнеров в ЕС и НАТО. Мадьяр планирует осуществить зарубежные визиты в Польшу, Вену и Брюссель для восстановления европейского финансирования и укрепления международных связей.

