Не сдержал эмоций после победы Мадьяра: танцы кандидата в министры Венгрии покорили сеть
В сети набирает популярность видео с венгерским политиком Жолтом Хегедюшем, который танцует. Он является кандидатом на должность министра здравоохранения в команде Петера Мадьяра.
Соответствующее видео распространяется в социальной сети инстаграм. Пользователи положительно восприняли такую реакцию сторонников Мадьяра.
Как сторонник Мадьяра праздновали его победу?
Кандидат на должность министра здравоохранения в Венгрии празднует победу Мадьяра: смотрите видео
Хегедюш является ключевой фигурой в команде Петера Мадьяра и участвует в формировании будущего правительства. По специальности он хирург-ортопед и имеет международный опыт работы. В частности, некоторое время он работал в клиниках Великобритании, после чего вернулся в Венгрию в 2015 году. Сейчас Хегедюш занимается разработкой реформы системы здравоохранения для партии "Тиса".
Важно! Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы на выборах заявил об изменении внешнеполитического курса Венгрии, обещая восстановить доверие партнеров в ЕС и НАТО. Мадьяр планирует осуществить зарубежные визиты в Польшу, Вену и Брюссель для восстановления европейского финансирования и укрепления международных связей.
Как в Украине отреагировали на победу Мадьяра на выборах?
Владимир Зеленский поздравил Петера Мадьяра и партию "Тиса" с "убедительной победой". Он отметил, что Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и готова развивать сотрудничество с Венгрией.
МИД Украины отменило рекомендацию воздерживаться от поездок в Венгрию после завершения избирательной кампании в стране. Напомним, что МИД просило граждан воздержаться от поездок в Венгрию на фоне незаконных действий венгерских властей против украинских инкассаторов.
Глава украинского МИД Андрей Сибига выразил надежду на нормализацию отношений с Венгрией и восстановление добрососедства. Он отметил, что венгры не поддались на антиукраинскую пропаганду и политику шантажа.