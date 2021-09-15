В частности принц Гарри и герцогиня Меган Маркл, российский оппозиционер Алексей Навальный, певица Билли Айлиш, гендиректор Apple Тим Кук, актриса Кейт Уинслет, президент США Джо Байден, глава SpaceX Илон Маск и другие.
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Перечень из 100 человек распределен по шести категориям:
- "Кумиры"
- "Новаторы";
- "Титаны";
- "Деятели искусства";
- "Лидеры";
- "Инноваторы".
Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2021 года / Скриншот
Другие рейтинги журнала Time
- В апреле американский журнал Time обнародовал рейтинг 100 самых влиятельных компаний.
- В нем есть 5 категорий – "Первопроходцы", "Лидеры", "Инноваторы", "Гиганты" и "Подрывники".
- Указанные там предприятия и люди помогают очертить важный путь человечества вперед.