Зокрема принц Гаррі та герцогиня Меган Маркл, російський опозиціонер Олексій Навальний, співачка Біллі Айліш, гендиректор Apple Тім Кук, актриса Кейт Вінслет, президент США Джо Байден, голова SpaceX Ілон Маск та інші.
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Перелік зі 100 людей розподілений за шістьма категоріями:
- "Кумири"
- "Новатори";
- "Титани";
- "Діячі мистецтва";
- "Лідери";
- "Інноватори".
Журнал Time назвав 100 найвпливовіших людей 2021 року / Скриншот
Інші рейтинги журналу Time
- У квітні американський журнал Time оприлюднив рейтинг 100 найвпливовіших компаній.
- У ньому є 5 категорій – "Першопрохідники", "Лідери", "Інноватори", "Гіганти" та "Підривники".
- Вказані там підприємства та люди допомагають окреслити важливий шлях людства вперед.