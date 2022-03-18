О нем он рассказал собственно именно во время брифинга 17 марта. Блинкен отметил, что последствия войны Москвы ощущаются во всем мире.

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Более того, по его словам, действия России влияют на каждого человека на планете, где бы он ни проживал.

Мы также чувствуем влияние прямо здесь, в этой комнате. Сегодня здесь было зарезервировано место для Бенджамина Холла из Fox News,

– рассказал Блинкен.

Однако он был тяжело ранен во время нападения на его автомобиль. Это произошло под Киевом.

"Многие из нас, включая меня, очень хорошо познакомились с Беном. Он невероятно талантливый репортер, всегда ставит трудные вопросы. Он – прекрасный человек", – считает госсекретарь США.

Во время этого нападения погибли двое коллег Бена по Fox News, Пьер Зокчефски и Саша Куфшенова. А Брент Рено, репортер журнала Time, был убит днем ранее.

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