Про нього він розповів власне саме під час брифінгу 17 березня. Блінкен зазначив: наслідки війни Москви відчуваються в усьому світі.

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Ба більше, за його словами, дії Росії впливають на кожну людину на планеті, де б вона не проживала.

Ми також відчуваємо вплив прямо тут, у цій кімнаті. Сьогодні тут було зарезервовано місце для Бенджаміна Холла з Fox News,

– розповів Блінкен.

Однак чоловіка було важко поранено під час нападу на його автомобіль. Це сталося під Києвом.

"Багато з нас, включаючи мене, дуже добре познайомилися з Беном. Він неймовірно талановитий репортер, завжди ставить важкі запитання. Він – прекрасна людина", – вважає держсекретар США.

Під час цього нападу загинули двоє колег Бена по Fox News – П'єр Зокчефскі та Саша Куфшенова. А Брент Рено, репортер журналу Time, був убитий днем ​​раніше.

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