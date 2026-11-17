Оппозиционный журналист и историк Максим Кузахметов в беседе с 24 Каналом отметил, что удары по критической инфраструктуре оккупантов являются законными и необходимыми военными целями. Нижнекамский нефтехимический комплекс компании "СИБУР" в прошлом году произвел более трех миллионов тонн продукции, которая напрямую обеспечивает потребности захватчиков.

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Жизнь в иллюзиях и отрицании

Несмотря на эвакуацию горожан и временные отключения горячей воды в Нижнекамске, местное население продолжает демонстрировать искренний испуг и непонимание того, что происходит.

Миллионы россиян по-прежнему живут в полном отрицании и убеждены, будто война их не касается. При этом они ежедневно ходят на работу на предприятия Татарстана, где собирают ударные дроны "Шахед", и не видят своей причастности к военным преступлениям кремлевского режима.

У Путина в последнее время ничего не получается на фронте, поэтому остается только месть. При этом в России до сих пор считают, что во всем виноваты НАТО или иноагенты, но только не собственная сакральная власть– отметил Максим Кузахметов.

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Журналист также обратил внимание на показательную неэффективность вражеской противовоздушной обороны. В частности, во время атаки беспилотников на морской порт в Усть-Луге российские военные сбили два собственных вертолета, о чем с тревогой сообщали вражеские паблики. Реальной защиты объектов в тылу нет, поэтому представители местных властей просто призывают граждан больше молиться.

Ранее беспилотники уже провели атаку на завод "Нижнекамскнефтехим", после чего на территории комплекса вспыхнул пожар.

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