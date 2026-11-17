Опозиційний журналіст та історик Максим Кузахметов під час розмови з 24 Каналом зазначив, що удари по критичній інфраструктурі окупантів є законними та необхідними військовими цілями. Нижньокамський нафтохімічний комплекс компанії "СИБУР" торік виробив понад три мільйони тонн продукції, яка безпосередньо забезпечує потреби загарбників.

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Життя в ілюзіях та запереченні

Попри евакуацію містян і тимчасові відключення гарячої води в Нижньокамську, місцеве населення продовжує демонструвати щирий переляк і нерозуміння того, що відбувається.

Мільйони росіян і далі живуть у тотальному запереченні та переконані, ніби війна їх не зачіпає. При цьому вони щодня ходять на роботу на підприємства Татарстану, де збирають ударні дрони "Шахед", і не бачать власної причетності до воєнних злочинів кремлівського режиму.

У Путіна нічого не виходить на фронті в останній час, тому залишається тільки помста. При цьому в Росії досі вважають, що у всьому винні НАТО чи іноагенти, але тільки не власна сакральна влада– зазначив Максим Кузахметов.

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Журналіст також звернув увагу й на показову неефективність ворожої протиповітряної оборони. Зокрема, під час атаки безпілотників на морський порт в Усть-Лузі російські військові збили два власні гелікоптери, про що з тривогою повідомляли ворожі пабліки. Реального захисту об'єктів у тилу немає, тому представники місцевої влади просто закликають цивільних більше молитися.

Раніше безпілотники вже атакували завод "Нижнекамскнефтехим", після чого на території комплексу спалахнула пожежа.

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