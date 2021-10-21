Об этом Сергей Лещенко написал в своем фейсбуке.

Кстати Мне никто не указывал, на какие эфиры ходить, – Стефанчук о скандале с журналистами

Было приятно узнать, что вчера мою фамилию вспоминали весь вечер в разных эфирах телеканала Рината Ахметова Украина-24. Ведь все, кроме некролога, является рекламой. А также это теперь дает мне законное право на реплику. Итак, обращаюсь к ведущему программы "Свобода слова" Савику Шустеру пригласить меня для участия в эфире в эту пятницу для соблюдения баланса мнений и беспристрастности,

– сообщил журналист.

Он напомнил, что в свою очередь всегда заступался за известного ведущего и имел с ним дружеские отношения.

"Как член комитета спасения Савика Шустера, владелец клубной карты Шустера и победитель премии Шустера за прошедшие годы имею на это моральное право. А как гражданин Украины имею юридически гарантированное право на ответ. Мои контакты известны всем в этой редакции. Отказ буду считать полным пренебрежением базовых стандартов журналистики", – констатировал Сергей Лещенко.

Напомним, в апреле 2016 года, когда Шустеру запретили работать в Украине, Сергей Лещенко активно вступился за него, обвинив власть в использовании "телефонного права".