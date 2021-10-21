Стефанчук убежден, что рутинная работа должна быть ежедневной, а ходить на эфиры – это дополнительная нагрузка. Это для тех, кто любит "ярмарку тщеславия".
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Стефанчук отрицает влияние на него
Политик заметил, что не любит, когда навязывают гипотезу и требуют сделать из нее вывод. Стефанчук заверил, что ходит на эфиры по приглашению или, когда есть результаты, о которых можно рассказать.
То, что вы озвучили – это гипотеза. Все, что я могу говорить, говорю по собственному опыту. Мне никто никогда не указывал, на какие эфиры ходить, а на какие – нет,
– подчеркнул спикер.
Скандал с давлением на Суспільне: что известно
- Ведущая "Обратного отсчета" Мирослава Барчук заявила, что Офис Президента выдвигает редакции Суспільного ультиматумы относительно присутствия "слуг народа" на эфирах.
- Журналистка утверждает, что якобы согласовывать кандидатов необходимо с советником главы ОП Михаилом Подоляком.
- Подоляк опроверг информацию о давлении ОП на "UA: Первый". Однако он отметил, что команда стремится к "согласованной информационной позиции".
- Президент Владимир Зеленский убеждает, что ОП не согласовывает никаких списков.
- Нардеп от "слуг" Даниил Гетманцев вообще предположил, журналисты устроили скандал из-за денег, потому что якобы хотели дополнительного финансирования из бюджета.