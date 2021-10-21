Стефанчук переконаний, що рутинна робота має бути щоденною, а ходити на ефіри – це додаткове навантаження. Воно для тих, хто любить "ярмарку марнославства".

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Стефанчук заперечує вплив на нього

Політик зауважив, що не любить, коли нав'язують гіпотезу і вимагають зробити з неї висновок. Стефанчук запевнив, що ходить на ефіри на запрошення або, коли є результати, про які можна розповісти.

Те, що ви озвучили – це гіпотеза. Усе, що я можу говорити, говорю з власного досвіду. Мені ніхто ніколи не вказував, на які ефіри ходити, а на які – ні,

– наголосив спікер.

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