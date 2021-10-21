Стефанчук переконаний, що рутинна робота має бути щоденною, а ходити на ефіри – це додаткове навантаження. Воно для тих, хто любить "ярмарку марнославства".
До теми Я тисну вже на всіх, – Зеленський відреагував на звинувачення журналістів
Стефанчук заперечує вплив на нього
Політик зауважив, що не любить, коли нав'язують гіпотезу і вимагають зробити з неї висновок. Стефанчук запевнив, що ходить на ефіри на запрошення або, коли є результати, про які можна розповісти.
Те, що ви озвучили – це гіпотеза. Усе, що я можу говорити, говорю з власного досвіду. Мені ніхто ніколи не вказував, на які ефіри ходити, а на які – ні,
– наголосив спікер.
Скандал із тиском на Суспільне: що відомо
- Ведуча "Зворотного відліку" Мирослава Барчук заявила, що Офіс Президента висуває редакції Суспільного ультиматуми щодо присутності "слуг народу" на ефірах.
- Журналістка стверджує, що нібито узгоджувати кандидатів необхідно з радником глави ОП Михайлом Подоляком.
- Подоляк заперечив інформацію щодо тиску ОП на "UA:Перший". Проте він зазначив, що команда прагне до "узгодженої інформаційної позиції".
- Президент Володимир Зеленський переконує, що ОП не погоджує ніяких списків.
- Нардеп від "слуг" Данило Гетманцев взагалі припустив, журналісти влаштували скандал через гроші, бо начебто хотіли додаткового фінансування з бюджету.