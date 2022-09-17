Украинские журналисты 24 на 7 ведут борьбу на информационном фронте. Иногда становится очень тяжело сдерживать эмоции. Один из журналистов случайно выругался в прямом эфире, сообщает 24 канал.

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Зрители успели услышать фразу "Ой бл**ь, там же все регионы".

Россия постоянно наносит террористические удары по территории Украины. Иногда воздушная тревога раздается во всех областях Украины по несколько раз в день. Это очень сильно влияет на эмоциональное состояние людей.

Журналист выругался в прямом эфире: смотрите видео 18+

Зеленский разразился смехом в интервью Пирсу Моргану

Владимир и Елена Зеленские дали интервью Пирсу Моргану – известному британскому журналисту и телеведущему. Разговор состоялся в очень теплой атмосфере.

Морган спросил Елену Зеленскую, правда ли, что она не знала о решении мужа баллотироваться в президенты. Первая леди заметила, что "он забыл".

На самом деле он понимал, что я не буду в восторге от этой идеи. Это заняло бы несколько часов сложных переговоров со мной. Вот почему он каждый день откладывал разговор и искал нужный момент и продолжал откладывать,

– поделилась первая леди.

Зеленский и Морган рассмеялись. Журналист в шутку предложил президенту извиниться перед первой леди. Зеленский заявил, что ему жаль, и взял жену за руку.

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