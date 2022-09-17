Українські журналісти 24 на 7 ведуть боротьбу на інформаційному фронті. Іноді стає дуже важко стримувати емоції. Один з журналістів випадково вилаявся у прямому ефірі, інформує 24 канал.

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Глядачі встигли почути фразу "Ой бл**ь, там же ж всі регіони".

Росія постійно завдає терористичних ударів по території України. Іноді повітряна тривога лунає у всіх областях України по декілька разів за день. Це дуже сильно впливає на емоційний стан людей.

Журналіст вилаявся у прямому ефірі: дивіться відео 18+

Зеленський вибухнув сміхом в інтерв'ю Пірсу Моргану

Володимир та Олена Зеленські дали інтерв'ю Пірсу Моргану – відомому британському журналісту та телеведучому. Розмова відбулася у дуже теплій атмосфері.

Морган запитав Олену Зеленську, чи це правда, що вона не знала про рішення чоловіка балотуватися у президенти. Перша леді зауважила, що "він забув".

Насправді він розумів, що я не буду в захваті від цієї ідеї. Це б зайняло кілька годин складних переговорів зі мною. Ось чому він щодня відкладав розмову та шукав потрібний момент і продовжував відкладати,

– поділилась перша леді.

Зеленський та Морган розсміялися. Журналіст жартома запропонував президентові попросити вибачення у першої леді. Зеленський заявив, що йому шкода, й взяв дружину за руку.

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