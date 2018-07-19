Журналист рассказал, кто получает миллионы за рекламу в метро

Киевское метро все залеплено рекламой: на поездах, на светильниках, на дверях вагонов, на эскалаторах. А это очень выгодный бизнес, ведь при небольших затратах она приносит более 200 миллионов гривен.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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"Но если вы захотите разместить свое рекламное сообщение в метро, то там вам посоветуют обратиться к агентствам-посредникам, с которыми у метро подписано соглашение о сотрудничестве. Почти всех их контролирует через многочисленных родственников народный депутат от БПП Сергей Березенко – однопартиец Кличко и любимец президента Порошенко", – прокомментировал журналист.

Так сколько с 200 миллионов гривен за рекламу получает Киевский метрополитен? Вы будете удивлены – только 21 миллион гривен, то есть одну десятую. Остальные – 180 миллионов гривен идет рекламным агентствам-посредникам, контролируемым Березенко и его родственниками,

– отметил Дмитрий Гнап.

По его словам, молодой миллионер Сергей Березенко – автор этого прекрасного рекламного стартапа в метро, очень любит большие джипы и дорогие швейцарские часы.



"Денег, которые Березенко с семьей вынимают на рекламе, хватило бы метрополитену, чтобы покрыть убытки в работе за полгода. И по крайней мере шесть месяцев не поднимать стоимость проезда в метро. Остаток шестимесячного дефицита, а то и больше можно было запросто покрыть, если остановить коррупционную сделку со скандальной фирмой "Укррослизинг", – добавил Гнап.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 19 июля 2018