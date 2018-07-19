Журналіст розповів, хто отримує мільйони за рекламу в метро

Київське метро все заліплене рекламою: на потягах, на світильниках, на дверях вагонів, на ескалаторах. А це дуже вигідний бізнес, адже при невеликих витратах вона приносить понад 200 мільйонів гривень.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

Читайте також: У Києві зросла ціна у пасажирському транспорті: скільки тепер доведеться платити

"Але якщо ви захочете розмістити своє рекламне повідомлення в метро, то там вам порадять звернутися до агентств-посередників, з якими у метро підписано угоду про співпрацю. Майже всіх їх контролює через численних родичів народний депутат від БПП Сергій Березенко – однопартієць Кличка і улюбленець президента Порошенка", – прокоментував журналіст.

То ж скільки з 200 мільйонів гривень за рекламу отримує Київський метрополітен? Ви будете здивовані – лише 21 мільйон гривень, тобто одну десяту. Решта – 180 мільйонів гривень йде рекламним агентствам-посередникам, контрольованих Березенком та його родичами,

– зазначив Дмитро Гнап.

За його словами, молодий мільйонер Сергій Березенко – автор цього прекрасного рекламного стартапу в метро, дуже любить великі джипи і дорогі швейцарські годинники.

"Грошей, які Березенко з родиною виймають на рекламі, вистачило б метрополітену, щоб покрити збитки в роботі за півроку. І принаймні шість місяців не піднімати вартість проїзду в метро. Решту шестимісячного дефіциту, а то і більше можна було б запросто покрити, якщо зупинити корупційну оборудку зі скандальною фірмою "Укррослізинг", – додав Гнап.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 19 липня 2018