Журналист требует от СБУ расследовать давление на главу НАПК

Журналист и общественный деятель Роман Реведжук утверждает, что против главы Нацагентства по предотвращению коррупции Александра Мангула началась грязная кампания, которую развернули два политика, а именно – Виктор Медведчук и Григорий Суркис.

Об этом Реведжук заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Журналист утверждает, что пророссийские силы стремятся вернуть под свое влияние Федерацию футбола Украины, которую возглавляет Андрей Павелко. "Когда нашим "восточным" партнерам с Павелко не удалось договориться, было принято решение каким-то образом "сбить" человека с занимаемой должности путем публичного давления и поменять на своего (подконтрольного)", – пишет Реведжук.

Он утверждает, что для достижения цели привлекли ряд СМИ и журналистов, в частности Ярославу Кобу, которая открыто угрожает Мангулу, о чем "совершенно случайно" пишут и СМИ.

Реведжук распространил основные тезисы заказной грязной кампании Суркиса-Медведчука против Мангула и Павелко, была команда распространить:

1. Проверка декларации Павелко идет уже почти три месяца, хотя по закону на это дается два месяца.

2. Они нашли уже по разным данным около 12 нарушений, составили протоколы, но затягивают дело и не передают их дальше в НАБУ и в суд. Это говорит о том, что глава НАПК Мангул – ручной, делает это в интересах Павелко, который в свою очередь подчиняется АП и руководит бюджетным комитетом в Раде.

3. Вопрос – когда будут результаты проверки, когда будут переданы протоколы и т. д. То есть нам нужно до выхода его из отпуска подогреть эту тему. Посыл Мангулу – не повторяй ошибок своей предшественницы, не будь инструментом в руках АП, честно делай свою работу и т. д.

4. Доходы Павелко не соответствуют его расходам. Это то, на чем он, по идее, погорит. Уже есть дело в НАБУ, сейчас еще эти 12 протоколов.

Журналист направил в ГПУ и СБУ факты давления на НАПК.