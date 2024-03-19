Элаф Али в эфире развлекательного шоу IFS – Invandrare för svenskar ("Иммигранты для шведов") позорно пошутила об украинских беженках. По мнению этой журналистки, они якобы находятся в "публичных домах". Ее слова вызвали возмущение, а посольство Украины требует от нее извинений.

Смотрите также В ЕС более 4 миллионов украинцев: куда едут больше всего беженцев, а откуда массово выезжают

Что наговорила журналистка

Суть этой программы заключается в том, что ее участники, как правило шведы, угадывают правдивые или ложные утверждения, предложенные "комиссией". В ее состав входила та самая Элаф Али. Ведущий спросил, какая группа иммигрантов в 2022 году получила больше всего разрешений на проживание в Швеции. На это журналистка ответила, что говорится об украинцах.

Но вы можете не думать об этом так много, потому что они светловолосые, поэтому они сливаются. Это, пожалуй, наиболее заметно в публичных домах,

– добавила она.

Отрывок шоу, который возмутил украинцев: смотрите видео

Украина требует извинений

Андрей Плахотнюк, посол Украины в Швеции, отреагировал на ситуацию. Он заявил, что "глубоко расстроен", а также осудил слова журналистки Элаф Али.

Считаю такие заявления глубоко оскорбительными и абсолютно недопустимыми, учитывая обстоятельства полномасштабной российской военной агрессии против Украины, из-за которой украинские женщины были вынуждены бежать за границу, спасая свою жизнь и жизнь своих детей,

– подчеркнул украинский дипломат.

Посол призвал журналистку извиниться. Также попросил руководство канала SVT, на котором показали это шоу, принять меры, чтобы в будущем подобных инцидентов не допускали.

Журналистка жаловалась на "бомбардировки" в соцсетях

Элаф Али не ожидала, что ее позорные слова мигом разлетятся по сети, и что ей придется отвечать за них. Журналистка начала жаловаться, что ее за "шутку" в социальных сетях "бомбардируют". Она добавила, что "безумным является мнение, будто группа людей имеет иммунитет к шуткам над ними".

Возмущались ее словами даже местные жители. Они тоже изрядно насыпали в комментариях и призвали журналистку, чтобы она попросила прощения перед украинскими женщинами, которые спасались от войны за рубежом.

Но журналистка решила не останавливаться. Решила еще и наброситься на тех, кого ее слова возмутили. По ее мнению, они – "нечестные лицемеры, которые делают вид, что заботятся о женщинах".

Вы "сердитесь" на описание реальности в комедийном шоу, а не на то, что это происходит, – или на мужчин, которые покупают секс? Надеюсь, вы будете чувствовать себя лучше после того, как вылили свой отвратительный расизм,

– никак не унималась она.

Тем временем на канале заявили, что принимать меры не планируют. Мол, сказанное в этой программе – "в рамках свободы слова". Кристина Хилл, руководитель программы, добавила, что этот проект обыгрывает "стереотипы и национальности".

Обратим внимание на слова представительницы общественной организации поддержки украинских беженцев в Швеции RefugeeHope. UA&SE Кристины Гевчук. Она отметила, что сексуально оскорбительные выражения шведским законодательством наказываются. Поэтому она ищет знатоков права в Швеции, которые могли бы помочь "добиться справедливости и официальных извинений от телеканала".