Елаф Алі в ефірі розважального шоу IFS – Invandrare för svenskar ("Іммігранти для шведів") ганебно пожартувала про українських біженок. На думку цієї журналістки, вони буцімто перебувають у "публічних будинках". Її слова викликали обурення, а посольство України вимагає від неї вибачень.

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Що наговорила журналістка

Суть цієї програми полягає в тому, що її учасники, як правило шведи, вгадують правдиві або ж хибні твердження, запропоновані "комісією". До її складу входила та сама Елаф Алі. Ведучий спитав, яка група іммігрантів у 2022 році отримала найбільше дозволів на проживання у Швеції. На це журналістка відповіла, що мовиться про українців.

Але ви можете не думати про це так багато, тому що вони світловолосі, тож вони зливаються. Це, мабуть, найбільш помітно в публічних будинках,

– додала вона.

Уривок шоу, який обурив українців: дивіться відео

Україна вимагає вибачень

Андрій Плахотнюк, посол України у Швеції, на ситуацію відреагував. Він заявив, що "глибоко засмучений", а також засудив слова журналістки Елаф Алі.

Вважаю такі заяви глибоко образливими та абсолютно неприпустимими з огляду на обставини повномасштабної російської військової агресії проти України, через яку українські жінки були змушені тікати за кордон, рятуючи своє життя та життя своїх дітей,

– підкреслив український дипломат.

Посол закликав журналістку перепросити. Також попрохав керівництво каналу SVT, на якому показали це шоу, вжити заходів, щоб у майбутньому подібних інцидентів не допускали.

Журналістка бідкалася на "бомбардування" у соцмережах

Елаф Алі не очікувала, що її ганебні слова миттю розлетяться мережею, і що їй доведеться відповідати за них. Журналістка почала бідкатися, що її за "жарт" у соціальних мережах "бомбардують". Вона додала, що "божевільною є думка, ніби група людей має імунітет щодо жартів над ними".

Обурювалися її словами навіть місцеві мешканці. Вони теж добряче насипали у коментарях та закликали журналістку, щоб вона попросила вибачення перед українськими жінками, котрі рятувалися від війни за кордоном.

Але журналістка вирішила не зупинятися. Вирішила ще й накинутися на тих, кого її слова обурили. На її думку, вони – "нечесні лицеміри, які вдають, що піклуються про жінок".

Ви "сердитесь" на опис реальності у комедійному шоу, а не на те, що це відбувається, – чи на чоловіків, які купують секс? Сподіваюсь, ви почуватиметесь краще після того, як вилили свій огидний расизм,

– ніяк не вгавала вона.

Тим часом на каналі заявили, що вживати заходів не планують. Мовляв, сказане у цій програмі – "у межах свободи слова". Крістіна Гілл, керівниця програми, додала, що цей проєкт обігрує "стереотипи та національності".

Звернімо увагу на слова представниці громадської організації підтримки українських біженців у Швеції RefugeeHope. UA&SE Христини Гевчук. Вона наголосила, що сексуально образливі вирази шведським законодавством караються. Тож вона шукає знавців права у Швеції, які б могли допомогти "добитися справедливості та офіційних вибачень від телеканалу".