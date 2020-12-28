В Китае состоялся судебный процесс против журналистки Жань Жан, которая освещала реалии коронавируса в Ухане в прямом эфире. Ей присудили 4 года за решеткой.

Также она опровергала официальную версию китайского правительства относительно ситуации с эпидемией. Об этом говорится в издании Deutsche Welle.

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Что известно

Жань Жан – бывший юрист и журналистка. Она вела прямые трансляции, а также показывала на видео переполненные крематории и больницы. Они быстро распространялись по сети.

Женщина показывала, как город пытается противодействовать распространению COVID-19 еще в начале вспышки.



Журналистка в одном из своих видео о коронавирусе в Ухане / Скриншот

В чем ее обвиняют

Женщину арестовали еще в мае. Ей инкриминируют "подстрекательство драк и причинение неприятностей". Такое обвинение обычно используют для подавления диссидентов, с максимальным наказанием в тюрьме до 5 лет.

За так называемое освещение хаотической первой реакции на первые случаи заболевания, по словам властей, ей вынесли приговор – 4 года в тюрьме.

Что говорит журналистка

Адвокат женщины отмечает, что есть основания беспокоиться о здоровье Жань. Она объявила голодовку в июне. С тех пор ее кормили силой через нос.

А на прошлой неделе она пообещала отказываться от еды "до самого конца", если получит тяжелый приговор.

Справка. Китай подвергался критике из-за первой реакции на распространение коронавируса. В частности в ВОЗ их обвиняли в сокрытии информации о возбудителе и заболевании. Только 17 декабря Пекин согласился принять следственную группу, которая должна была выявить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.