Журналистка в Ухане будет сидеть 4 года за решеткой из-за новостей о COVID-19: детали
В Китае состоялся судебный процесс против журналистки Жань Жан, которая освещала реалии коронавируса в Ухане в прямом эфире. Ей присудили 4 года за решеткой.
Также она опровергала официальную версию китайского правительства относительно ситуации с эпидемией. Об этом говорится в издании Deutsche Welle.
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Что известно
Жань Жан – бывший юрист и журналистка. Она вела прямые трансляции, а также показывала на видео переполненные крематории и больницы. Они быстро распространялись по сети.
Женщина показывала, как город пытается противодействовать распространению COVID-19 еще в начале вспышки.
Журналистка в одном из своих видео о коронавирусе в Ухане / Скриншот
В чем ее обвиняют
Женщину арестовали еще в мае. Ей инкриминируют "подстрекательство драк и причинение неприятностей". Такое обвинение обычно используют для подавления диссидентов, с максимальным наказанием в тюрьме до 5 лет.
За так называемое освещение хаотической первой реакции на первые случаи заболевания, по словам властей, ей вынесли приговор – 4 года в тюрьме.
Что говорит журналистка
Адвокат женщины отмечает, что есть основания беспокоиться о здоровье Жань. Она объявила голодовку в июне. С тех пор ее кормили силой через нос.
А на прошлой неделе она пообещала отказываться от еды "до самого конца", если получит тяжелый приговор.
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