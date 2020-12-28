У Китаї відбувся судовий процес проти журналістки Жань Жан, яка висвітлювала реалії коронавірусу в Ухані у прямому ефірі. Їй присудили 4 роки за ґратами.

Також вона спростовувала офіційну версію китайського уряду щодо ситуації з епідемією. Про це мовиться у виданні Deutsche Welle.

Увага Кривава різанина у Китаї: чоловік напав з ножем на перехожих

Що відомо

Жань Жан – колишня юристка та журналістка. Вона вела прямі трансляції, а також показувала на відео переповнені крематорії та лікарні. Вони швидко поширювалися мережею.

Жінка показувала, як місто намагається протидіяти поширенню COVID-19 ще на початку спалаху.



Журналістка в одному зі своїх відео про коронавірус у Ухані / Скриншот

У чому її звинувачують

Жінку заарештували ще у травні. Їй інкримінують "підбурювання бійок і заподіяння неприємностей". Таке звинувачення зазвичай використовують для придушення дисидентів, з максимальним покаранням у в'язниці до 5 років.

За так зване висвітлення хаотичної першої реакції на перші випадки захворювання, за словами влади, їй винесли вирок – 4 роки у в'язниці.

Що каже журналістка

Адвокат жінки наголошує, що є підстави турбуватися про здоров'я Жань. Вона оголосила голодування в червні. Відтоді її годували силоміць через ніс.

А минулого тижня вона пообіцяла відмовлятися від їжі "до самого кінця", якщо отримає важкий вирок.

Довідка. Китай наражався на критику через першу реакцію на поширення коронавірусу. Зокрема у ВООЗ їх обвинувачували в приховуванні інформації про збудника та захворювання. Тільки 17 грудня Пекін погодився прийняти слідчу групу, яка мала виявити походження коронавірусу SARS-CoV-2.