Журналістка в Ухані сидітиме 4 роки за ґратами через новини про COVID-19: деталі
У Китаї відбувся судовий процес проти журналістки Жань Жан, яка висвітлювала реалії коронавірусу в Ухані у прямому ефірі. Їй присудили 4 роки за ґратами.
Також вона спростовувала офіційну версію китайського уряду щодо ситуації з епідемією. Про це мовиться у виданні Deutsche Welle.
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Що відомо
Жань Жан – колишня юристка та журналістка. Вона вела прямі трансляції, а також показувала на відео переповнені крематорії та лікарні. Вони швидко поширювалися мережею.
Жінка показувала, як місто намагається протидіяти поширенню COVID-19 ще на початку спалаху.
Журналістка в одному зі своїх відео про коронавірус у Ухані / Скриншот
У чому її звинувачують
Жінку заарештували ще у травні. Їй інкримінують "підбурювання бійок і заподіяння неприємностей". Таке звинувачення зазвичай використовують для придушення дисидентів, з максимальним покаранням у в'язниці до 5 років.
За так зване висвітлення хаотичної першої реакції на перші випадки захворювання, за словами влади, їй винесли вирок – 4 роки у в'язниці.
Що каже журналістка
Адвокат жінки наголошує, що є підстави турбуватися про здоров'я Жань. Вона оголосила голодування в червні. Відтоді її годували силоміць через ніс.
А минулого тижня вона пообіцяла відмовлятися від їжі "до самого кінця", якщо отримає важкий вирок.
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