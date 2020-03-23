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      Журналистку "Левого берега" госпитализировали с подозрением на коронавирус: видео

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      Парламентского корреспондента "Левого берега" Анну Стешенко забрала скорая в больницу. Она показала, как выглядит скорая.

      Анну Стешенко госпитализировала скорая в Александровскую больницу города Киева, сообщает редактор интернет-издания Соня Кошкина.

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      Сейчас Стешенко ожидает тест на коронавирус, ей запретили выходить из машины.

      Смотрите видео: госпитализация журналистки издания "Левый берег"

      коронавірус правила
      Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Больница Журналисты
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