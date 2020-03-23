Журналистку "Левого берега" госпитализировали с подозрением на коронавирус: видео
Парламентского корреспондента "Левого берега" Анну Стешенко забрала скорая в больницу. Она показала, как выглядит скорая.
Анну Стешенко госпитализировала скорая в Александровскую больницу города Киева, сообщает редактор интернет-издания Соня Кошкина.
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Сейчас Стешенко ожидает тест на коронавирус, ей запретили выходить из машины.
Смотрите видео: госпитализация журналистки издания "Левый берег"
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